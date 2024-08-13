CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevde yükselme sınav sonuçlarını eleştirdi

Güncel

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarının adaylara şeffaf bir şekilde ilan edilmediğini belirterek, "Yazılıda yüksek puan alanlar mülakatta elendi, düşük yazılı puanı olanlar mülakat sayesinde unvan aldı. AKP iktidarı liyakati değil, sadakati öncelik haline getirmiş" ifadesini kullandı.

Gamze Akkuş İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 24 Haziran-11 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılan görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarının adaylara şeffaf bir şekilde ilan edilmediğini kaydetti.

İlgezdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs Genel seçimlerinden önce "Kamuya işe alımları görevlerin getirdiği zorluklar dışında mülakatı kaldırarak sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağım" sözlerini hatırlatarak "Israrla mülakattan vazgeçilmesi gerektiğini söylüyoruz ama AKP iktidarı ısrarla torpilden vazgeçmiyor" dedi. İlgezdi, şunları dile getirdi:

"2024 Mart ayında liyakati öncelik haline getirmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştum ama bugün görüyoruz ki AKP iktidarı liyakati değil, sadakati öncelik haline getirmiş. Ağustos ayında açıklanan sınav sonuçları da bunun kanıtı. Yazılıdan yüksek puan alanlar mülakatla elendi, düşük yazılı puanı olanlar mülakat sayesinde unvanlarını aldı.

"Mülakatta liyakat yok, torpil var"

Israrla dile getiriyoruz mülakatta liyakat yok, torpil var. İktidarın yıllardır mülakatı nasıl kullandığına da şahitlik ediyoruz maalesef. Mülakat ve işe alım süreçlerini, adaletli ve şeffaf bir şekilde yönetmek yerine, yandaş atama kriteri olarak kullanıyorlar, 2024 Mart ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçları açıklanmamıştı. Bu konuda açıklamada bulunmuştum, bugün yine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın liyakati, adaleti nasıl yok saydığına şahitlik ediyoruz. 2024 Ağustos ayında bu hatadan dönmediklerini görüyoruz maalesef. Yazılı sınavdan yüksek puan alanlar mülakatla elendi, düşük yazılı puanı olanlar mülakat sayesinde görevde yükselme sınavında başarılı sayıldı. Bakanlık boşu boşuna sınav duyurusu, sınav yapmasın zaten görevde yükselme ve unvan değişikliği yapacağınız kimseler belli, bir umutla sınava hazırlanan personelin suçu ne? Minareyi çalanların kılıfı mülakat oldu! 14 Mayıs Genel seçimlerinden yaklaşık bir ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağım' dedi, ancak mülakatlar halen kaldırılmadı. Israrla mülakattan vazgeçilmesi gerektiğini söylüyoruz ama AKP iktidarı ısrarla torpilden vazgeçmiyor."

"Yazılı sınavlardaki başarı puanı baz alınmalı"

"Şube müdürlüğü ve şeflik sınavında sınav komisyonunun adaya göre soru sorma yöntemini seçtiğini" ifade eden İlgezdi, "Buradaki amaç kişiye göre sorular sorarak torpillilerin sınavı kazanmasını sağlamak mıdır" dedi. Mülakat sisteminden vazgeçilmesi ve atamalar ve görevde yükselmelerin yazılı sınavlarda ki başarı puanları baz alınarak yapılmalı gerektiğini belirten İlgezdi, şöyle devam etti:

"Sorun yalnızca sonuçların şeffaf biçimde açıklanmaması değil elbette, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın farklı genel müdürlüklerinde mülakat soruları önceden hazırlanan soru zarflarının adaylar tarafından çekilmesi usulü ile yapılırken şube müdürlüğü ve şeflik sınavında sınav komisyonu adaya göre soru sorma yöntemini belirlemiş. Buradaki amaç kişiye göre sorular sorarak torpillilerin sınavı kazanmasını sağlamak mıdır? Sınav komisyonu mülakatları yürütürken komisyon başkanının mülakatlarda olmadığı, mülakatların komisyon başkanı olmadan sürdürüldüğü ve puanlama yapıldığı iddialar arasında. Bitmedi elbette, şube müdürlüğünde yazılı sınavda 65 alanlar mülakatta verilen yüksek puanlarla sınavda başarılı sayılmıştır. Ancak yazılı sınavda 86-93 gibi puan alanlar mülakatta 70 altı mülakat puanları verilerek başarısız sayılmış. Adaylardan birinin yazılı sınav puanı 92.95 ama torpili yok, AKP'nin üst makamlarında dayısı, amcası yok ya da birinin gelini/damadı değil bu sebeple sözlü mülakatta düşük puan verilerek başarısız sayılmış. Yaşanan torpil değilse nedir? Mülakat sisteminden vazgeçilmeli, atamalar ve görevde yükselmeler yazılı sınavlarda ki başarı puanları baz alınarak yapılmalı. Kapalı kapılar ardından gerçeklikten ve şeffaflıktan uzak olan bu ucube mülakat sistemini kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı ve AKP'nin kurmaylarını mülakat konusunda verdikleri sözleri tutmaya, liyakate, adalete, şeffaflığa davet ediyorum."