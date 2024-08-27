CHP Milletvekili Gülcan Kış: AKP, Mersin'de doğal yaşamı yok etmek istiyor - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gülcan Kış: AKP, Mersin'de doğal yaşamı yok etmek istiyor

CHP Milletvekili Gülcan Kış, Mersin'in tarım ve doğal yaşam alanlarından biri olan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazileri üzerindeki rant odaklı girişimlerin doğal yaşamı ve tarımsal verimliliği yok etme riski taşıdığını belirtti.

27.08.2024 11:09
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(ANKARA) - CHP Milletvekili Gülcan Kış, Mersin'in tarım ve doğal yaşam alanlarından biri olan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazileri üzerindeki rant odaklı girişimlerin doğal yaşamı ve tarımsal verimliliği yok etme riski taşıdığını belirterek, "AKP, şimdi de Mersin'de doğal yaşamı yok etmek istiyor" ifadesini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin'in tarım ve doğal yaşam alanlarından biri olan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazileri üzerindeki yapılaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kış, bu alanların Büyük Ova Koruma Kanunu ve sit alanı statüsüyle korunması gerektiğini ifade ederek, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazileri üzerinde rant odaklı girişimler olduğunu anlattı. Bu girişimlerin doğal yaşamı ve tarımsal verimliliği yok etme riski taşıdığını vurgulayan Kış, şunları kaydetti:

"2022 yılı Kasım ayında başlatılan bu projede, Enstitü arazilerinden geçen bir çevreyolu planı devreye sokulmuştur. Bu proje, Enstitü bünyesindeki uzmanlar tarafından olumsuz görüş bildirilmiş olmasına rağmen, AKP iktidarının siyasi baskılarıyla hayata geçirilmiştir. Bu adım, korunması gereken tarım arazilerinin amacı dışında kullanımının önünü açmıştır.

Çeşmeli- Kızkalesi otobanının Erdemli Doğu Çıkışı için planlanan bağlantı yolu, yine Enstitü'nün koruma altındaki arazilerinden geçirilmiştir. Bu süreçte yüzlerce yetişmiş orman ağacı kesilmiş bölgedeki doğal yaşamın geri döndürülemez şekilde tahrip edilmiştir.

"AKP'nin rant odaklı politikalarına karşı mücadelemiz devam edecek"

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazilerinin yalnızca tarımsal üretim açısından değil, aynı zamanda bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşamın devamı için büyük önem taşıyor. Bu alanların sit alanı olarak korunmasının hem mevcut tarım politikaları hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından hayati önemi vardır.

AKP'nin rant odaklı politikalarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Bu toprakların, doğal zenginliklerin korunması, gelecek nesiller için büyük bir sorumluluktur. Bu arazilerin amacı dışında kullanılması, geri döndürülemez zararlar doğuracaktır. Mersin halkını, bu mücadelede yanımızda durmaya ve birlikte hareket etmeye davet ediyorum.

Daha önce Türkiye'nin dört bir yanında sit alanlarını imara açan AKP, şimdi aynı girişimlerle Mersin'de doğal yaşamı yok etmek istiyor. Ancak bu defa izin vermeyeceğiz. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazileri sit alanı olarak kalacak ve bu değerli topraklar yapılaşma tehditlerine karşı korunacaktır.

2023 yılı mayıs ayında Enstitü arazilerinin sit alanı kapsamından çıkarılması için girişimlerde bulunuldu. AKP iktidarı, daha önce de sit alanlarını imara açarak doğayı ve tarihi miraslarımızı tahrip etti. Şimdi de aynı senaryoyu Mersin'de tekrarlamak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz.

Doğayı korumak, geleceğimizi korumaktır. AKP'nin rant politikalarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu değerli arazilerin korunması, sadece bugünün değil, yarının da meselesidir. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazilerini ve doğal zenginliklerimizi hep birlikte savunmalıyız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gülcan Kış: AKP, Mersin'de doğal yaşamı yok etmek istiyor - Son Dakika

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