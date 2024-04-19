CHP Milletvekili Gürer, Et ve Süt Kurumu\'nun yaptığı zamın geri alınmasını istedi

(ANKARA) CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarına yaptığı yüzde 25 zammın geri alınmasını istedi.
Gürer, Et ve Süt Kurumu'nen et fiyatlarına yaptığı zammı eleştirdi. Gürer yaptığı açıklamada dar gelirli vatandaşların et alabilmek için sabahın erken saatlerinde sıraya girerek kuyruklar oluşturduğu belirterek, Et ve Süt Kurumu'nun et ürünlerine yaptığı 25 zam ile dar gelirlinin et alabilmesinin iyice zorlaştırdığını belirtti. Et ve Süt kurumu Genel Müdürünün 2022 yılında "kuyrukları kaldırmak için zam yaptık" sözlerini hatırlatan Gürer, "Et ve Süt Kurumu'nun satış fiyatı üzerinden emekli ve dar gelirli sabah erken saatlerde kurumun önünde kuyruğa giriyordu. O sayede evine yarım kilo bir kilo et alıyordu. Bu et fiyatlarına da yüzde 25 zam geldi. 2022 yılında dönemin genel müdürü kuyrukları kaldırmak için fiyatlar zam yaptık demişti. Kuyrukları ortadan kaldırmak için mi zam yapıyorsunuz" dedi.
Gürer, Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt için 1 Mayıs'tan geçerli olmlak üzere süte yüzde 8,5 fiyat artışı verirken, Et ve Süt Kurumu'nun yüzde 25 lik bir fiyat artışına gitmesinin yanlış olduğunu söyledi. Gürer, "Bu zam geri alınmalıdır emekli ve dar gelirli için bu süreç sübvanse edilmelidir bu yolla emekli dar gelirlilerin ete erişimleri önü kesilmemelidir Süreç doğru yönetilmezse Et ve Süt Kurumu sorunları artar" diye konuştu.
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