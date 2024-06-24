CHP Milletvekili Gürer: Yem ve gübreye KDV\'nin yeniden getirilmesi tarıma darbe olur

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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yem ve gübreye KDV'nin yeniden getirilmesinden tepkiler üzerine vazgeçildiği iddialarının gerçek olmasını beklediklerini söyledi. Gürer, aksi durumun tarıma büyük darbe olacağını ifade ederek, "Görünen o ki bunun ileriki aşamasında gelinecek boyut aşar vergisine yeniden dönmek" dedi.

Ömer Fethi Gürer, yeni vergi paketine ilişkin açıklama yaptı. Tarım kesiminin sorunları olduğunu belirten Gürer, "İktidar bunları çözmek yerine üreticinin, çiftçinin, besicinin vergi yoluyla kazancından pay almaya çalışıyor. Yeni gelecek vergi paketinde 2016 yılında kaldırılan yem ve gübredeki KDV'nin yeniden getirileceği kamuoyuna yansıyınca tepkiler üzerine vazgeçildiği söyleniyor. Esasında çiftçimize, besicimize destek lazım. 2024 yılı bütçesinde 411 milyar milli gelirin yüzde 1'i çiftçiye verilmesi gerekirken 91 milyar ayrıldı. O yetmemiş gibi çiftçiye düşük alım fiyatı verilerek başta buğday olmak üzere maliyetin altında ürününe değer biçildi. Bu gidiş iyi gidiş değil" diye konuştu.

Gürer, Osmanlı döneminde çiftçilerden aşar vergisi alındığını hatırlatarak, "Ürettiği ürünün yüzde 10'una el konuyordu. Görünen o ki bunun ileriki aşamasında gelinecek boyut aşar vergisine yeniden dönmek. Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1925'te Mustafa Kemal Atatürk, İzmir İktisat Kongresi sonras aşar vergisini kaldırmıştı. Kafaları tamamen almaya çalışıyor, vermeyi düşünmüyorlar" dedi.

Çiftçilerin bankalara 670 milyar TL borçlu durumda olduğunu vurgulayan Gürer, "Şu anda piyasaya olan borçlarıyla birlikte 700 milyar TL borcu olan çiftçi borçla çiftçiliğini sürdürebiliyor. Çiftçi borçla işini sürdürebiliyor. Çiftçi sayısı giderek azalıyor. İthalatçı rantçı bir anlayışla bu işler yürütülüyor. Bu işten vazgeçilmeli, çiftçi desteklenmeli. Besicilik yapan da üretici de çiftçi de bu iktidarın elinde resmen zulüm görüyor. Çiftçi sayısı giderek azalıyor, ekilen alanlar düşüyor. Çitfçinin, besicinin yanındayız deyip boğazlarına sarılmak bu ülkenin geleceğine yapılan en büyük kötülüktür" şeklinde konuştu.