CHP Milletvekili Gürsel Erol, eğitim müfredatı ve okul bırakma oranlarındaki artışı TBMM gündemine taşıdı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürsel Erol, eğitim müfredatı ve okul bırakma oranlarındaki artışı TBMM gündemine taşıdı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, eğitim müfredatında yapılan değişiklikler ve okul bırakma oranlarındaki artışı TBMM gündemine taşıdı. Erol, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Türk eğitim sisteminin yapısal sorunları, gençlere yapılan plansız ve yetersiz destekler ve işsizlik sorununu sordu. Ayrıca, üniversite eğitimi almaya hak kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı ve üniversitelerden ayrılan öğrenci sayısındaki artışın gerekçelerini sordu.

05.04.2024 12:08  Güncelleme: 12:09
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, eğitim müfredatında yapılan değişiklikler ve okul bırakma oranlarındaki artışı TBMM gündemine taşıdı. Erol, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Türk Eğitim sisteminde 2002 yılından bugüne kadar özellikle müfredatta yapılan değişikliklerle eğitim sistemi neye göre inşa edilmektedir? Sistemin sürekli olarak değiştirilmesinin sebepleri nelerdir? Özellikle son 10 yıl içerisinde üniversite eğitimi almaya hak kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı ne kadardır" diye sordu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, eğitim müfredatı ve okul bırakma oranlarındaki artışın nedenleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

"GENÇ NÜFUS TOPLAM NÜFUSUN YÜZDE 15.2'SİNİ OLUŞTURUYOR"

Türkiye 'de 2022 yılı sonu itibarıyla yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre toplam nüfus 85 milyon 279 bin 553 kişi iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun 12 milyon 949 bin 817 kişi olduğunu belirten Erol, bu rakamlara göre genç nüfusun toplam nüfusun yüzde 15.2'sini oluşturduğunu kaydetti. Erol, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

PLANSIZ VE YETERSİZ DESTEK SORUNU

"Özellikle son yıllarda, ülkemizde genç nüfus üzerinde yapılan gözlem ve araştırma sonuçlarına bakarak, gençlerin yoğun bir şekilde sorunlarla karşılaştıklarını söyleyebiliriz. Bunların başında, Türk eğitim sisteminin yıllardan beri devam eden yapısal sorunları, gençlere eğitim süresince yapılan plansız aynı zamanda yetersiz destekler ve eğitim sonrası istihdam yetersizliği yer almaktadır.

"HER DÖRT GENÇTEN BİRİ İŞSİZ KABUL EDİLMEKTE"

"Eğitim sistemindeki bozuk planlama gençlerin uluslararası eğitim standartlarında yeterli eğitimi almalarını zorlaştırmakta ve istedikleri alanda kariyer yapma şansını düşürmektedir. Plansız ve yetersiz bir şekilde verilen devlet destekleri, gençlerin ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılayamamaktadır. Bugün Türkiye 'de her dört gençten biri işsiz kabul edilmekte ve günden güne gençlerin iş imkanları azalmaktadır.

"GENÇLERDE ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANIMININ ARTTIĞI GÖZLENMEKTE"

Buna bağlı olarak ülkemizde, gençlerde alkol ve uyuşturucu kullanımının arttığı gözlenmektedir. Suç işleme oranı da nüfusumuza göre gençlerde daha fazladır. Birçok genç nevroz ya da psikoz türü hastalıklardan birinin pençesindedir. Gençlerimizde bu eğilimlerin görülmesi bir tehlike habercisi olarak algılanmalıdır.

Erol, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Bu hususta;

-Türk Eğitim sisteminde 2002 yılından bugüne kadar özellikle müfredatta yapılan değişikliklerle eğitim sistemi neye göre inşa edilmektedir? Sistemin sürekli olarak değiştirilmesinin sebepleri nelerdir?

-Özellikle son 10 yıl içerisinde üniversite eğitimi almaya hak kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı ne kadardır?

-Son yıllarda üniversitelerimizden ayrılan öğrenci sayısında artış yaşanmasının gerekçeleri nelerdir?

-Son yıllarda üniversitelerin sağladığı imkanların öğrencilerin ihtiyaçlarına karşılık verememesinin nedenleri nelerdir?

-Gençlerin ekonomik zorluklar nedeniyle okullarını bırakmasının önüne geçilmesi için. Bakanlığınızın diğer Bakanlıklarla birlikte yürüttüğü bir çalışma var mıdır?

-Üniversitelerden mezun olan gençlerimizin, üniversite sonrası akademik eğitimlerini sürdürmelerinde sağlanan desteklerin iyileştirilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır? Eğer yapılıyor ise bunlar nelerdir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gürsel Erol, eğitim müfredatı ve okul bırakma oranlarındaki artışı TBMM gündemine taşıdı - Son Dakika

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