CHP Milletvekili Gürsel Erol, SHP\'nin yeniden kurulmasına tepki gösterdi

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(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2010 yılında Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile birleşerek varlığı sona eren SHP'nin, aynı isimle yeniden kurulmasına ilişkin, " Türkiye'nin zor zamanlarında milletimizden yetki almış, memleket için çok faydalı işler yapmış ve tarihe mal olmuş siyasal partilerimizin yeniden açılması son derece yanlıştır" ifadelerini kullandı.

CHP Elazığ Milletvekili Erol, yaptığı açıklamayla, 14 yıllık aradan sonra SHP'nin yeniden kurulmasına tepki gösterdi. Erol, "Avrupa'da ve Türkiye'de rüzgar sosyal demokratlardan yana eserken, ülkemizde kurulan yeni sol partiler ile bir bölen görüntüsü yaratılmasını doğru bulmuyorum. Türkiye'nin zor zamanlarında milletimizden yetki almış, memleket için çok faydalı işler yapmış ve tarihe mal olmuş siyasal partilerimizin yeniden açılması son derece yanlıştır. Sosyal demokratların birliğine ve bütünlüğüne zarar verecek, yerel seçimler ile yakaladığımız başarıyı gölgeleyecek her türlü oluşuma karşı tavır alacağımızın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.