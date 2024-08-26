CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt - Son Dakika
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CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'yi hedef alarak yaptığı açıklamalara cevap verdi. Öztürkmen, Saray'ın koruma ordusu için harcanan miktarı eleştirerek, bu kadar elitist bir korumanın dünyanın az ülkesinde görüldüğünü belirtti. Ayrıca, iktidarın nimetlerinden faydalanan sermaye sahiplerini ve siyasi uzantılarını eleştirdi ve Erdoğan'ın CHP'de elitistler araması gerektiğini söyledi.

26.08.2024 17:13
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(ANKARA)- CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'yi hedef alarak "Gösteriş müptelası elitistler" sözlerine, "Yılın ilk 4 ayındaki veriler dikkate alındığında, yıl sonunda Saray'ın koruma ordusu için yaklaşık 2,4 milyar TL harcanmış olacak. Bu kadar 'elitist' bir koruma, dünyanın az ülkesinde görülür" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan, gösteriş müptelası bir elitizim çıktı" sözlerini eleştirdi. Öztürkmen, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün CHP'yi hedef alarak 'Gösteriş müptelası elitistler' dedi. Ne yaparsa tersini söyleyen, ne söylerse tersini yapan Erdoğan, kurduğu saray saltanatını bırakıp, yine muhalefeti hedef aldı. Her yıl katlanan Saray harcamalarını, uçak filolarını görmesek, kimlerin 'gösteriş müptelası' olduğunu anlayamayacağız. Sadece bir örnek vermek yeterli. Erdoğan'ın koruma ordusu yani Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi yılın ilk 4 ayında 798 milyon TL harcadı. Aynı sürede; TBMM Koruma Dairesi Başkanlığına 244 milyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığına 221 milyon, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına 191 milyon TL harcanmış. Yani üç kurumun toplamından daha fazla... Bu ordu kaç kişi? Kimleri koruyor, kaç kişiyi koruyor, aralarında resmi görevi olmayanlar var mı? Bu kadar para tam olarak neye harcanıyor bilen yok.

"Bu kadar 'elitist' bir koruma dünyanın az ülkesinde görülür"

Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Cumhurbaşkanı ve ailesini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nı, bakanları ve danışmanlarını korumakla görevli kaç emniyet görevlisi vardır? Cumhurbaşkanı, kaç kişinin korunması için talimat vermiştir? Bu kişiler neye göre hangi kriterlere göre seçilmiştir? Aralarında resmi görevi olmayan şahıslar var mıdır? Cumhurbaşkanı tarafından korunması talimatı verilen kişilerin korunma masrafları hangi bütçeden karşılanmaktadır? Yılın ilk 4 ayındaki veriler dikkate alındığında, yıl sonunda Saray'ın koruma ordusu için yaklaşık 2,4 milyar TL harcanmış olacak. Bu kadar 'elitist' bir koruma dünyanın az ülkesinde görülür.

"CHP'de 'gösteriş müptelası elitistler' arayacağını kendi sağına soluna baksın"

Milletimizin ezici çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşarken, memlekette elitleşen tek sınıf, iktidarın nimetlerinden sonuna kadar faydalanan, ihale üstüne ihale alan, vergi kıyaklarıyla devlete olan borcunu ödemeyen sermaye sahipleri ve onların siyasi uzantılarıdır. Sayın Erdoğan, CHP'de 'gösteriş müptelası elitistler' arayacağını kendi sağına soluna baksın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt - Son Dakika

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