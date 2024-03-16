CHP Milletvekili İbrahim Arslan, Ulaştırma Bakanını Eleştirdi

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu eleştirdi. Bakanlık tarafından duyurulan projelerin hayata geçmediğini ya da henüz tamamlanmadığı belirten Arslan, "Her hafta biri gelip, diğeri giden ve Eskişehir'imize bunca yıldır uzaktan bakanlardan biri olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu şehrimize gerçekleştirdiği bugünkü ziyaretinde Eskişehir'e yapılması gereken bütün yatırımları yapmaya çalıştıklarını, Eskişehir'i hiçbir zaman cezalandırmadıklarını ve güzel yatırımlarla kentimizi donattıklarını ifade etmiş.22 yıldır kesintisiz olarak tek başına ülkemizi yöneten AKP iktidarı ve ortakları; Eskişehir'imize, Eskişehir'in sorunlarının çözümüne ve hemşehrilerimizin beklentilerine duyarsız, kör, sağır ve dilsizdir" dedi.
CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, yaptığı yazılı açıklamayla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Eskişehir ziyaretindeki sözlerine yanıt verdi. Bakanlık tarafından Eskişehir'de yürütülen altyapı ve ulaşım çalışmalarının şehrin sorunlarına çözüm olmadığını söyleyen Arslan, şöyle konuştu:
"Uluslararası standartlara sahip havaalanımızı, yanlış yatırım politikalarınız sonucu olağanüstü zarar eden Kütahya Zafer Havalimanına kurban ederek, tarifeli uçuşlara açmayan, yanı sıra lojistik amaçlı olarak da kullanmayan bakan ve iktidar siz değil misiniz?
Ölüm yolu olarak nitelenen ve genel seçim öncesi AKP milletvekilleri ve sözcüleri tarafından müjde olarak duyurulan ancak yıllardır yapılmayarak kanayan yaramız haline gelen, tahminen 4,5 milyar TL'ye mal olacağı yatırım programında belirtilen, 75 kilometrelik için 2024 yılında ödenek olarak sadece ve sadece 10 bin TL ödenek ayıran bakan ve iktidar siz değil misiniz?
Yapımına 2017 yılında başlanılan ve çok sayıda ölümlü ve maddi hasarlı kazaya yol açan, 45 kilometrelik Eskişehir-Alpu- Mihalıççık Yolu'nun yine yapımına 2020 yılında başlanacağı ifade edilen ama yılan hikayesine döndürülen, 31 kilometrelik Eskişehir-Sakarıılıca- Mihalgazi yolu için yeterli ödeneği koymayan bakan ve iktidar siz değil misiniz? Yatırım programında yer alan bilgilere göre en iyimser tahminle 2027 yılından önce bu yolların bitirilmeyeceğini öngören ve planlayan da siz değil misiniz?
"HEMŞERİLERİM GEREKEN CEVABI SANDIKLARDA VERECEK"
2020 yılında yapımına başlanan ve 2027 yılında tamamlanması planlanan 7,5 km uzunluğundaki Hasanbey Lojistik Merkezi İltisat Hattı için; 2023 yılında herhangi bir harcama yapmayan, 2024 yılı için ise sadece 24 bin TL iz bedeli tutarında ödeneği koyan bakan ve iktidar siz değil misiniz? 22 yıldır kesintisiz olarak tek başına ülkemizi yöneten AKP iktidarı ve ortakları; Eskişehir'imize, Eskişehir'in sorunlarının çözümüne ve hemşehrilerimizin beklentilerine duyarsız, kör, sağır ve dilsizdir. Hiçbir bahaneleri olmadıkları halde uzun yıllardır bu ve benzer sorunlarımızı çözmeyen, yatırımları yapmayan iktidar ve ortaklarının bakan, belediye başkan adayları ve parti sözcüleri hiç utanmadan hiç sıkılmadan, sanki 22 yıldır iktidarda değillermiş gibi davranmaya, seçim vaatleri ve tehditleriyle hemşehrilerimizi aldatmaya çalışmaktadırlar. Oysa Ziya Paşanın da dediği gibi aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz sözünden hareketle çok değerli hemşehrilerimin, bu yalanlara, aldatmalara ve seçim tehditlerine boyun eğmeyerek, gereken cevabı 31 Mart tarihinde yapılacak olan seçimde sandıklarda vereceğine yürekten inanıyorum."
Son Dakika › Güncel › CHP Milletvekili İbrahim Arslan, Ulaştırma Bakanını Eleştirdi - Son Dakika
Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Erzurum'da kar yağışı yerini soğuk havaya bırakırken, kentte buzlanma meydana geldi. Kars'ta da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığı 180 santimetreye ulaştı. Ardahan'da ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor ve yüksek kesimlerde tipi görülüyor.
Çatalca'da, İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz'in Benfica takımını sahasında konuk edecek. İlk maçta yenilen Yalıkavak, turu geçmek için galibiyet arayacak.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Lüleburgaz ilçesinde bir otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 82,95 gram metamfetamin ve 1,34 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir öğrenci, ders sırasında boğazına cisim kaçması sonucu soluk borusu tıkandı. Öğretmen tarafından uygulanan heimlich manevrası ile öğrenci kurtarıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve öğrencinin durumu iyi olduğu belirtildi.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor ile Mersin'de karşılaşacak. Hatayspor, üst sıralara çıkmak isteyen bir performans sergilemek için seyircisi önünde galibiyet arayacak.
Beylikdüzü'nde farklı günlerde iki ayrı marketten ürün çalan bir hırsız, bir markette çantaya doldururken diğerinde ise göğsüne saklayarak kaçtı. Şüpheli, market çalışanının şüphelenmesi üzerine güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde yakalandı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Samsunspor, maç için hazırlıklarını tamamlayarak Mersin'e hareket etti. İki takım arasında oynanan mücadelelerde Samsunspor 2 galibiyet alırken, Hatayspor 1 galibiyet elde etti. Maçı Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok ve Uğur Sarı hakem üçlüsü yönetecek.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Demirköy Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Recep Gün'den devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Gün, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, insan odaklı hizmetlerin devam edeceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?