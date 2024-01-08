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CHP Milletvekili, İçişleri Bakanına suç örgütlerinin artışıyla ilgili sorular yöneltti - Son Dakika
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CHP Milletvekili, İçişleri Bakanına suç örgütlerinin artışıyla ilgili sorular yöneltti

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, son yıllarda Türkiye'de artış gösteren suç örgütleriyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorular yöneltti. Öztunç, suç örgütlerinin Türkiye'yi tercih etmelerinin sebeplerini ve alınan önlemleri sordu. Ayrıca son beş yılda yakalanan uluslararası suç örgütü lideri, yöneticisi ve üyesi olan kişilerin sayısı ve Türk vatandaşlığı alanların sayısı hakkında bilgi istedi.

CHP Milletvekili, İçişleri Bakanına suç örgütlerinin artışıyla ilgili sorular yöneltti
08.01.2024 - 13:26,
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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Yabancı suç örgütlerinin son yıllarda Türkiye'de hızla çoğalmasının sebepleri nedir? Bu suç örgütlerine karşı ne gibi önlemler alınmaktadır? Son beş yılda uluslararası suç örgütü lideri, yöneticisi ve üyesi olan kaç kişi yakalanmıştır? Bunlardan kaçı Türk vatandaşlığı almıştır? Yabancı mafya gruplarının Türkiye'yi tercih etmelerinin en önemli sebebinin konut alma ve varlık barışı nedeniyle kolay vatandaşlık elde etmeleri olduğu düşüncesine katılıyor musunuz" diye sordu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, son yıllarda Türkiye'de artış gösteren suç örgütleriyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Öztunç, önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"Son zamanlarda uluslararası suç örgütlerinin Türkiye'yi merkez olarak seçtiği iddiaları yaygın bir şekilde dile getirilmektedir. Yapılan operasyonlar da bu iddiaları haklı çıkaracak örnekler sunmaktadır. Son aylarda çok sayıda uluslararası suç örgütü lideri, yöneticisi ve üyesi başta İstanbul olmak üzere çeşitli kentlerde yakalandı. Yakalanan yabancı suç örgütü liderlerine vatandaşlık bile verildiği söylenmektedir.

Türkiye'de şu an Özbek, Rus, Bulgar, Sırp, Gürcü mafyası var. Bunların aynı zamanda silahlı gücü de var ve ciddi bir güvenlik sorunu doğuruyor. Türkiye; küresel mafya, haraç, uyuşturucu trafiğinin, uluslararası organize suç ve kara para aklama örgütlerinin, yeni adresi haline geldi. Afgan, Azeri, Rus, Çeçen, Güney Amerika mafyaları, uyuşturucu baronları, kara para aklama organizasyonlarının savaş ve hesaplaşma alanına dönen ülkemizin bu yüzden uluslararası saygınlığı ve imajı hızla dibe vuruyor."

Öztunç, önergesinde İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"-Yabancı suç örgütlerinin son yıllarda Türkiye'de hızla çoğalmasının sebepleri nedir?

-Bu suç örgütlerine karşı ne gibi önlemler alınmaktadır? Son beş yılda uluslararası suç örgütü lideri, yöneticisi ve üyesi olan kaç kişi yakalanmıştır? Bunlardan kaçı Türk vatandaşlığı almıştır?

-Son beş yılda yakalanan uluslararası suç örgütü lideri, yöneticisi ve üyesi olan kişilerin uyrukları nedir? Bunların kaçı Kırmızı bültenle ve İnterpol tarafından arananlardan oluşmaktadır?

-Yabancı mafya gruplarının Türkiye'yi tercih etmelerinin en önemli sebebinin konut alma ve varlık barışı nedeniyle kolay vatandaşlık elde etmeleri olduğu düşüncesine katılıyor musunuz?"

Kaynak: ANKA
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