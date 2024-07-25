CHP Milletvekili İzzet Akbulut, vergi kanunlarında adaletsizlik olduğunu dile getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili İzzet Akbulut, vergi kanunlarında adaletsizlik olduğunu dile getirdi

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, küçük esnafa yazılan cezaların adaletsiz olduğunu ve iktidara yakın şirketlerin vergi kaçırmasına göz yumulduğunu belirtti. Akbulut, devletin sırtından milyarlar kazanan şirketlerin denetlenmesi ve vergi toplanması gerektiğini vurguladı.

25.07.2024 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda devam eden Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif'in 9. maddesi üzerine konuşan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut iktidara yakın isimlerden vergi alınmadığını, fakat küçük esnafa cezaların üst üste yazıldığını dile getirdi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut TBMM Genel Kurulu'nda konuştu, küçük esnafa yazılan cezaları gündemine alıp, "Bırakalım küçük esnafla uğraşmayı, daha devletin sırtından milyarları kazanan şirketleri denetletelim, onları denetleyelim, onlardan vergi toplayalım" dedi.

9. Maddeye ilişkin konuşan CHP'li Akbulut şunları dile getirdi;

"Madde 9'da ne diyor? "Vergi dairesinin bilgisi dışında mükellefiyet tesis ettirilmeden kayıt dışı faaliyette olana vergi ziyaı cezası yüzde 50 artırılarak uygulanır." diyor. Buna sözümüz olamaz yüzde 100 bile artırırsanız bir şey diyemeyiz ama bizim asıl takıldığımız nokta iktidara yakın şirketlere, iktidara yakın isimlere bırakın vergi ziyaı cezayı kesmeyi, asıl vergiyi bile almaktan vazgeçiyorsunuz. Biz işte buna takılıyoruz. Bugün vergi dairesi memurları sokaklarda geziyorlar, küçük esnafı geziyorlar, uygulama yapıyorlar ve örneğin diyorlar ki: "Vergi levhanı göster bakalım." Vergi levhasını gösteremezse o anda bir ceza uyguluyor. "Dünün fişlerini çıkar." diyor, örneğin "Dün satış yapamadım, fişim yok." diyor, "Olmaz." Bir ceza daha... Bırakalım küçük esnafla uğraşmayı, daha devletin sırtından milyarları kazanan şirketleri denetletelim, onları denetleyelim, onlardan vergi toplayalım. Bakın, illerinizdeki lokanta esnafını geziyorsunuzdur. Birçoğu bu vergi kanunundan bir şey bekliyordu. Ne bekliyordu biliyor musunuz? Adamların girdi maliyetleri, malzeme alıyorlar yüzde 1 KDV'yle alıyorlar, çıkış yaparken yüzde 10 KDV ödüyorlar. Hepsinin en büyük sorunu bu KDV. Muazzam derecede büyük vergi ödüyorlar. Tabii ne yapıyorlar? Belli bir zaman sonra nakit satışlarını fatura etmemeye başlıyorlar. İşte bizler onları resmen bu usulsüzlüğe terk ediyoruz. Eşitlenmesi gerekiyor muhakkak. Yine birçok iş yerine gidip baktığınız zaman birçoğu kiracıdır ve bu enflasyonist ortamda çok yüksek kira bedelleri ödemekteler. Örneğin 20 bin TL bir kira ödeyen mükellef, bundan dolayı 5 bin lira da stopaj vergisi ödemek durumunda kalıyor. Bakın, geliri elde eden ödemiyor çünkü o, kira vergisi beyannamesinde o 5 bin lirayı mahsup ediyor ama mükellef, ama o esnaf, onu ödemek durumunda kalıyor. Muhakkak ki bu anlamda, iş yeri kira stopajlarını da kaldırmamız gerekiyor demiyorum, yer değiştirmemiz gerekiyor geliri elde edenden almamız gerekiyor."

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Milletvekili, Burdur, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili İzzet Akbulut, vergi kanunlarında adaletsizlik olduğunu dile getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:56 Sahte başkan yardımcısına inandı Minik Serçe’yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar Sahte başkan yardımcısına inandı! Minik Serçe'yi çocuklar üzerinden yüzbinlerce lira dolandırdılar
19:53 Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM’ye ziyaretçi yasağı Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin görüşmeleri öncesi TBMM'ye ziyaretçi yasağı
19:37 Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
18:05 İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli! Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek
18:49 Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 21:40:29. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili İzzet Akbulut, vergi kanunlarında adaletsizlik olduğunu dile getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement