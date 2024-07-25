CHP Milletvekili İzzet Akbulut, vergi kanunlarında adaletsizlik olduğunu dile getirdi

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(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda devam eden Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif'in 9. maddesi üzerine konuşan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut iktidara yakın isimlerden vergi alınmadığını, fakat küçük esnafa cezaların üst üste yazıldığını dile getirdi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut TBMM Genel Kurulu'nda konuştu, küçük esnafa yazılan cezaları gündemine alıp, "Bırakalım küçük esnafla uğraşmayı, daha devletin sırtından milyarları kazanan şirketleri denetletelim, onları denetleyelim, onlardan vergi toplayalım" dedi.

9. Maddeye ilişkin konuşan CHP'li Akbulut şunları dile getirdi;

"Madde 9'da ne diyor? "Vergi dairesinin bilgisi dışında mükellefiyet tesis ettirilmeden kayıt dışı faaliyette olana vergi ziyaı cezası yüzde 50 artırılarak uygulanır." diyor. Buna sözümüz olamaz yüzde 100 bile artırırsanız bir şey diyemeyiz ama bizim asıl takıldığımız nokta iktidara yakın şirketlere, iktidara yakın isimlere bırakın vergi ziyaı cezayı kesmeyi, asıl vergiyi bile almaktan vazgeçiyorsunuz. Biz işte buna takılıyoruz. Bugün vergi dairesi memurları sokaklarda geziyorlar, küçük esnafı geziyorlar, uygulama yapıyorlar ve örneğin diyorlar ki: "Vergi levhanı göster bakalım." Vergi levhasını gösteremezse o anda bir ceza uyguluyor. "Dünün fişlerini çıkar." diyor, örneğin "Dün satış yapamadım, fişim yok." diyor, "Olmaz." Bir ceza daha... Bırakalım küçük esnafla uğraşmayı, daha devletin sırtından milyarları kazanan şirketleri denetletelim, onları denetleyelim, onlardan vergi toplayalım. Bakın, illerinizdeki lokanta esnafını geziyorsunuzdur. Birçoğu bu vergi kanunundan bir şey bekliyordu. Ne bekliyordu biliyor musunuz? Adamların girdi maliyetleri, malzeme alıyorlar yüzde 1 KDV'yle alıyorlar, çıkış yaparken yüzde 10 KDV ödüyorlar. Hepsinin en büyük sorunu bu KDV. Muazzam derecede büyük vergi ödüyorlar. Tabii ne yapıyorlar? Belli bir zaman sonra nakit satışlarını fatura etmemeye başlıyorlar. İşte bizler onları resmen bu usulsüzlüğe terk ediyoruz. Eşitlenmesi gerekiyor muhakkak. Yine birçok iş yerine gidip baktığınız zaman birçoğu kiracıdır ve bu enflasyonist ortamda çok yüksek kira bedelleri ödemekteler. Örneğin 20 bin TL bir kira ödeyen mükellef, bundan dolayı 5 bin lira da stopaj vergisi ödemek durumunda kalıyor. Bakın, geliri elde eden ödemiyor çünkü o, kira vergisi beyannamesinde o 5 bin lirayı mahsup ediyor ama mükellef, ama o esnaf, onu ödemek durumunda kalıyor. Muhakkak ki bu anlamda, iş yeri kira stopajlarını da kaldırmamız gerekiyor demiyorum, yer değiştirmemiz gerekiyor geliri elde edenden almamız gerekiyor."