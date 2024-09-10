Kara Para Suçlusu İle Deniz Üniformaları

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(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İspanya'da kara para aklama suçundan kırmızı bültenle aranan ve Türk vatandaşlığı alan Botir Rahimov'un otelde amiral üniformasıyla çektirdiği fotoğrafları Meclis gündemine taşıdı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İspanya'da kara para aklama suçundan kırmızı bültenle aranan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde Türk vatandaşlığı alan ve adını Bahtiyar İkramoğlu olarak değiştiren, Botir Rahimov'un fotoğrafları ile ilgili açıklama yaptı. Öztürkmen, "Türk denizcilerimizin kanla, irfanla kazandığı bu şanlı üniformalar nasıl kara para aklamakla suçlanan kişilere giydirilir? Hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmak zorundadır" dedi.

CHP'li Öztürkmen'in, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması için TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde şu soruların cevaplanması istendi:

Bahtiyar İkramoğlu'nun giydiği üniforma, rütbe, sırma ve şapka orijinal midir?

Orijinal ise kime aittir? Hangi tümamiralindir?

Bir Deniz Kuvvetleri subayının, adı şaibelerle anılan bir kişiye resmi kıyafetlerini vermesi yasal mıdır?

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, söz konusu fotoğrafla ilgili bir inceleme başlatmış mıdır?"