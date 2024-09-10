Kara Para Suçlusu İle Deniz Üniformaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kara Para Suçlusu İle Deniz Üniformaları

Geniş Video İzle

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İspanya'da kara para aklama suçundan aranan ve Türk vatandaşlığı alan Botir Rahimov'un otelde amiral üniformasıyla çektirdiği fotoğrafları Meclis gündemine taşıdı.

10.09.2024 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İspanya'da kara para aklama suçundan kırmızı bültenle aranan ve Türk vatandaşlığı alan Botir Rahimov'un otelde amiral üniformasıyla çektirdiği fotoğrafları Meclis gündemine taşıdı.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İspanya'da kara para aklama suçundan kırmızı bültenle aranan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde Türk vatandaşlığı alan ve adını Bahtiyar İkramoğlu olarak değiştiren, Botir Rahimov'un fotoğrafları ile ilgili  açıklama yaptı. Öztürkmen, "Türk denizcilerimizin kanla, irfanla kazandığı bu şanlı üniformalar nasıl kara para aklamakla suçlanan kişilere giydirilir? Hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmak zorundadır" dedi.

CHP'li Öztürkmen'in, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması için TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde şu soruların cevaplanması istendi:

Bahtiyar İkramoğlu'nun giydiği üniforma, rütbe, sırma ve şapka orijinal midir?

Orijinal ise kime aittir? Hangi tümamiralindir?

Bir Deniz Kuvvetleri subayının, adı şaibelerle anılan bir kişiye resmi kıyafetlerini vermesi yasal mıdır?

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, söz konusu fotoğrafla ilgili bir inceleme başlatmış mıdır?"

Kaynak: ANKA

Hasan Öztürkmen, Milletvekili, Gaziantep, Politika, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Para Suçlusu İle Deniz Üniformaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
08:35 Kaybolduktan saatler sonra bulundu Köy halkı derin nefes aldı Kaybolduktan saatler sonra bulundu! Köy halkı derin nefes aldı
08:06 Narin’in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 19:52:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kara Para Suçlusu İle Deniz Üniformaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement