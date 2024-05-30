CHP Milletvekili Kars\'ta öğrencilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti

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(ANKARA) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'ta öğrencilerin yaşadığı sorunlara dikkati çekti. Kars'taki Şatıroğlu köyünde, ilkokul öğrencilerinin eğitim görebilmesi için köylülerin tezekliği temizleyip sınıfa çevirdiğini söyleyen Alp, "Yusuf Tekin sen bu tablodan utanmıyor musun? Yurt dışında 60'dan fazla okul açıyorsun, Kars'ın Digor ilçesinin Şatıroğlu köyüne niye okul açmıyorsun" dedi.

İnan Akgün Alp, TBMM'de yaptığı konuşmada, Kars'ın Digor ilçesinde ortaokul öğrencilerinin de eksi 30 derece havada komşu beldeye yürüyerek okula gidip geldiklerini anlattı. Alp, şu ifadeleri kullandı:

" AK Parti'nin sayın milletvekilleri, sizin hepinizin illerinde ilkokullarda 4 şube var. Kars'ın Digor ilçesinin Şatıroğlu köyünde ilkokulda 2 derslik var. Okulda 80 ilkokul öğrencisi var. 1. sınıflar açılınca köylüler tezekliği temizleyip, sıra koyup orayı sınıf yaptılar. Okulda çok şükür bir soba var. Soba da çürüktür, baca da çürüktür, boru da çürüktür bizatihi okul da çürüktür. Köyde 50 ortaokul öğrencisi var, ortaokul yoktur. Komşu beldeye 1 metre kar altında çocuklar eksi 30 derecede yürüyerek giderler. Çünkü servis de yoktur. Yusuf Tekin sen bu tablodan utanmıyor musun? Yurt dışında 60'dan fazla okul açıyorsun, Kars'ın Digor ilçesinin Şatıroğlu köyüne niye okul açmıyorsun?"