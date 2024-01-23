CHP Milletvekili Mahmut Tanal, zorunlu müdafilik ücretlerinin düşük belirlenmesini sorguladı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Büyük bir özveri ve fedakarlıkla yürütülen avukatlık hizmetinde, CMK kapsamında zorunlu müdafilik görevi üstlenen avukatlar için öngörülen görevlendirme ücretlerinin asgari ücret tarifesinin oldukça altında belirlenmesinin gerekçesi nedir" diye sordu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında zorunlu müdafilik ücret tarifesini Meclis gündemine taşıdı. Tanal, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tanal, önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"AVUKATLAR, MESLEĞİN ONURUYLA BAĞDAŞMAYAN BİR YAŞAM SÜRMEYE MAHKÜM EDİLMİŞLERDİR"

"13 Ocak 2024 tarihinde, Resmi Gazete'de 'Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2024 Yılı Tarifesi' yayımlandı. Söz konusu artış neticesinde, müdafilere ödenen ücretler harcanan emek ve mesaiye göre bir hayli düşük kaldı. Tarih boyunca kutsal bir görev üstlenen ve savunmayı temsil eden avukatlar, günümüz ekonomik koşulları neticesinde mesleğin onuruyla bağdaşmayan bir yaşam sürmeye mahküm edilmişlerdir. Zorunlu müdafilik müessesesi, her ne kadar gönüllülük esasına dayansa da bu kapsamda görevlendirme amacıyla gönüllü olan vekillerin ekseriyetle mesleğe yeni başlayan ve ekonomik yönden zor şartlar altında mesleklerini icra eden avukatlar olduğu hususu, tarifenin belirlenmesinde gözetilmemiştir."

"CMK KAPSAMINDA ZORUNLU MÜDAFİLİK İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÜCRETİN ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA BELİRLENMESİNİN GEREKÇESİ NEDİR"

Tanal'ın Bakan Tunç'a yönelttiği sorular ise şöyle:

"Büyük bir özveri ve fedakarlıkla yürütülen avukatlık hizmetinde, CMK kapsamında zorunlu müdafilik görevi üstlenen avukatlar için öngörülen görevlendirme ücretlerinin asgari ücret tarifesinin oldukça altında belirlenmesinin gerekçesi nedir? Zorunlu müdafi görevlendirme ücretlerinin ödenmesinde yaşanan gecikmenin sebebi nedir? Bu gecikmenin ortadan kaldırılması ve ücretlerin zamanında ödenmesi yönünde tarafınızca yapılan herhangi bir çalışma mevcut mudur? Şayet mevcut ise kapsamı nedir? Bakanlığınızca zorunlu müdafilere ödenen görevlendirme ücretlerinin, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi esas alınarak yapılması yönünde bir çalışma mevcut mudur? Şayet bu yönde bir çalışmanız yok ise sebebi nedir?"