CHP Milletvekili Murat Emir, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne Karşı Çıktı

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(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'ndaki sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin usul tartışmalarında; "Anayasa'ya birçok açıdan karşı gelen, Anayasa'ya aykırı bir kanun tasarısıyla karşı karşıyayız" dedi.

Sokak hayvanlarına 'ötanazi' öngören 17 maddelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda usul tartışmalarıyla başladı. CHP Ankara Milletvekili Emir söz alarak şöyle konuştu:

"Anayasa'ya birçok açıdan karşı gelen, Anayasa'ya aykırı bir kanun tasarısıyla karşı karşıyayız. Anayasa'nın 2'nci, 12'nci, 26'ncı ve daha birçok maddesine aykırı. Sadece 56'ncı maddeden bahsedeceğim. 56'ncı madde diyor ki, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı var. O çevrenin bir parçası da canlılardır, sokaklardaki sokak köpekleridir. Dolayısıyla Anayasamızda bir hayvan hakkı tanımlanmamıştır ama size de ayrıca insanları yaşatacağız diye sokak hayvanlarını öldürme hakkı da tanımamıştır. Elbette ki insanların yaşam hakkı en kutsaldır, elbette ki biz sokaklarımızdaki bu sorunu çözmek zorundayız. Elbette ki sokak hayvanları sorununu çözelim ama Anayasa'yı her yerinden ihlal eden ve böylesine canlıların canına kast eden bir katliam yasasına da asla evet demeyelim.

Birinci gelen teklifte ötanazi maddesi vardı. Diyorlar ki, 'Biz bu ötanazi maddesini kaldırdık, öldürmeyeceğiz.' Buna inanmayın arkadaşlar. Diyor ki belediye başkanına, 'Bunları toplayacaksın.' Peki topladı ne yapacak? 'Barınağa koy.' Ne kadar barınak var? 105 bin hayvanın girebileceği barınak var şu anda. Hayvan sayısı ne kadar? 4 milyon civarında. Ne olacak peki bu hayvanlar? Fiilen öldürülecekler.

Eğer siz gerçekten samimi olsaydınız, gerçekten bu sorunu çözmek isteseydiniz gerekli önlemleri almak, gerekli zamanları tanımak konusunda altyapı hazırlığı yapardınız. Gelin, bunu yapın."