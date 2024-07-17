CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisini hedef alan videoya ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisini hedef alan videoya ilişkin açıklama yaptı

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisini hedef alan videoya ilişkin açıklama yaptı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada kendisini hedef alan videoya ilişkin açıklama yaptı. Sarıgül, 'montaj, şantaj, tehdit içerikli' dediği videoyla ilgili kriminal bilirkişi uzmanlarının raporlarını paylaşacağını bildirdi, 'Bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız' dedi.

17.07.2024 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada kendisini hedef alan videoya ilişkin açıklama yaptı. Sarıgül, "montaj, şantaj, tehdit içerikli" dediği videoyla ilgili kriminal bilirkişi uzmanlarının raporlarını paylaşacağını bildirdi, "Bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız" dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada paylaşılan ve kendisinin yer aldığı iddia edilen video ile ilgili açıklama yaptı. Sarıgül, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye'nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız.

Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."

Kaynak: ANKA

Mustafa Sarıgül, Sosyal Medya, Milletvekili, Erzincan, Yargı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisini hedef alan videoya ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
08:13 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir
06:57 İş insanı iple ağaca asılı halde ölü bulundu İş insanı iple ağaca asılı halde ölü bulundu
05:05 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
23:23 Trump’ın kogresinde hareketli anlar Polis bıçaklı saldırganı anında öldürdü Trump'ın kogresinde hareketli anlar! Polis bıçaklı saldırganı anında öldürdü
09:13 Galatasaray detayı bomba İşte Oğuz Aydın transferinin perdesi arkası Galatasaray detayı bomba! İşte Oğuz Aydın transferinin perdesi arkası
00:56 Açık açık taş koyuyorlar Suriye ile normalleşme adımı ABD’yi rahatsız etti Açık açık taş koyuyorlar! Suriye ile normalleşme adımı ABD'yi rahatsız etti
23:39 TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı, Genel Kurul ertelendi TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı, Genel Kurul ertelendi
23:09 Trump’a suikast girişiminde ’’İran’’ iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti Trump'a suikast girişiminde ''İran'' iddiası: İstihbarat haftalar öncesinde gelmişti
23:06 Batshuayi detayı çok konuşulur Fenerbahçe’den Galatasaray’a olay Oğuz Aydın göndermesi Batshuayi detayı çok konuşulur! Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay Oğuz Aydın göndermesi
22:41 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınında 2 tutuklama Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınında 2 tutuklama
22:29 Ankara’yı karıştıran cinayet Kalabalık grup iş yerlerine saldırdı, mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı Ankara'yı karıştıran cinayet! Kalabalık grup iş yerlerine saldırdı, mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı
21:32 Bangkok’ta lüks oteldeki odadan 6 kişinin cesedi çıktı Bangkok'ta lüks oteldeki odadan 6 kişinin cesedi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 09:42:40. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisini hedef alan videoya ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement