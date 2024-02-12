CHP Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti

CHP Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök\'ü ziyaret etti

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Soykök, Müftülüğün çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verirken, Yontar da güncel konularla ilgili değerlendirmede bulundu. Ziyarette CHP Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Volkan Nallar da yer aldı. Ayrıca Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Malkara ilçesinde ise AFAD gönüllüleri saha eğitimi aldı, araç ve gereçler tanıtıldı ve çadır kurma eğitimi verildi.

12.02.2024 10:05  Güncelleme: 10:06
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CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.

Yontar ve Soykök görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Soykök Müftülüğün çalışmaları ve projeleri hakkında Yontar'a bilgi verdi.

Yontar da Soykök'e misafirperverliği için teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ziyarette, CHP Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Volkan Nallar da yer aldı.

Uzunlar esnaf ziyaretinde bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Uzunlar, Ortacami Mahallesi'nde iş yerlerini ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Uzunlar, planlanan çalışmaları anlattı.

AFAD gönüllüleri saha eğitimi aldı

Malkara ilçesinde AFAD gönüllüleri saha eğitimi aldı.

AFAD gönüllüsü vatandaşlara yönelik eğitimler sürüyor.

Gönüllülere AFAD personelince kullanılan araç ve gereçler tanıtıldı, lojistik deposunda çadır kurma eğitimi verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti - Son Dakika
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