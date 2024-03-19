CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşeron işçilerin kadroya alınması için kanun teklifi verdi

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşeron firmada çalışanlar ve belediye şirket işçilerinin kadroya alınması için kanun teklifi verdi. Gürer, kanun teklifiyle kamu sektöründe çalışan tüm işçilerin benzer haklara sahip olmasıyla birlikte iş gücü piyasasında daha dengeli ve adil bir yapı oluşturulmasının amaçlandığını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, kamuda ve tüm KİT'lerde taşeron firmada çalışanlar ile belediye şirket işçilerinin kadroya alınması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu. Gürer, kanun teklifine ilişkin şunları kaydetti:

"Taşeron çalışma düzeni, günümüz Türkiye'sindeki en önemli sosyoekonomik sorunlardan biridir. Bu sistem, kamu kurumlarında uzun yıllardır mevcut olup, birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Bu düzende çalışan işçiler, asıl işveren konumundaki kamu kurumlarında asıl kadrolarında istihdam edilmemekte ve bu durum, diğer kamuda çalışan işçilere kıyasla birçok hak kaybına neden olmaktadır. 2017 yılında kamuda çalışan taşeron işçilere yönelik bir düzenleme yapılmış olmasına rağmen, bu uygulama taşeron sistemini kaldırmak yerine taşeron modelini değiştirmiştir. Yani, amaç taşeron sistemini sonlandırmak olması gerekirken, bu uygulama amaca hizmet etmemiştir. Ülkemizde tahmini 1 milyonun üzerinde taşeron işçi bulunmaktadır ve bu sorunun toplumsal boyutları göz önünde bulundurulduğunda çözüm odaklı düzenlemelerle bu istihdam modelinin tamamen kaldırılması gerekmektedir.

?Sonuç olarak, bu düzenleme kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde görev alan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ve bu geçişle birlikte diğer kamu sektörü çalışanlarıyla eşit haklara sahip olmalarının sağlanması, adil bir istihdam düzeninin temellerinin atılmasını temsil etmektedir. Bu adım, çalışma hayatında hak ve adaletin korunması, iş güvencesinin sağlanması ve toplumsal refahın artırılması hedeflerine hizmet etmektedir. Bu şekilde, kamu sektöründe çalışan tüm işçilerin benzer haklara sahip olmasıyla birlikte, iş gücü piyasasında daha dengeli ve adil bir yapı oluşturulması amaçlanmaktadır."