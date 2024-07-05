CHP Milletvekili Serkan Sarı: AKP İktidarı Emekli ve Emekçi Düşmanı

Güncel

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, AKP iktidarının son 5 yılında en düşük emekli aylığının enflasyon karşısında eridiğini belirterek, "Emekli ve emekçi düşmanı AKP iktidarı, vatandaşımızın cebindeki paraya göz koymuş durumda. Emeklimize hak ettiği geliri bir an evvel verin ve vatandaşımız sokakta, huzur içerisinde yaşasın. Yoksa da bu görevi yapamıyorsanız da derhal istifa edin, erken seçime getirin. Ülkemizi yönetecek, bu koşulları düzeltecek bir iktidarın önünü açın" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, 2019 -2024 yılı en düşük emekli aylığını, açlık sınırı rakamları, gıda enflasyonu, dana etinin kilogram fiyatı, TÜİK ile ENAG yıllık enflasyon verileri ile karşılaştırdı. Sarı'nın hazırladığı tabloya göre; 2019'da TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 11.84, açlık sınırı da yüzde 11.43 oranında gerçekleşirken en düşük emekli aylığı 18.35 oranında zamlandı. TÜİK verileri ve açlık sınırı üstünde seyreden en düşük emekli aylığı, aynı yıl yüzde 29.25 olan gıda enflasyonu ile yüzde 23.02 oranında zamlanan dana etinin altında kalarak yılı kapattı. Sarı, konuyla ilgili şu verileri paylaştı:

"Gıda enflasyonu son 5 yılın 3 yılında çok ciddi oranda yükseliş gösterdi. Dana etinin kilo gram fiyatı 2022'de ve sonrasında yüzde 100 oranlarının üzerinde seyretti. Açlık sınırı, 2021 yılında itibaren yüzde 50 oranını aşarak rekor kırmaya başladı. 2022 yılında yüzde 100 oranına çok yaklaşan açlık sınırı karşısındaki en düşük emekli aylığındaki artış sadece yüzde 35 olarak kaldı. TÜİK'in AKP iktidarı ile güvenilirliğini yitirmesi kamuoyunda tartışılırken, 2020 yılından itibaren ENAG, yıllık enflasyon verilerini açıklamaya başladı. Vatandaşın gerçek enflasyonunu, sokağın nabzını tutan enflasyon verilerini açıklayan ENAG'ın verileri TÜİK'in enflasyonu neredeyse iki katı düşük açıkladığını ortaya koydu. En düşük emekli aylığı 2020 yılı ve sonrasında artırılmış olsa bile açlık sınırı ve enflasyon karşısında hızla eriyor ve bu veriler karşısında hep dip seviyede bulunuyor."

"AKP iktidarı emekli ve emekçi düşmanı"

"Emekli ve emekçi düşmanı olan AKP iktidarına sesleniyorum. Vatandaşımızın cebinden elinizi çekin artık" diyen Sarı, şu değerlendirmede bulundu:

"Son beş yıllık verilere baktığımızda, 2019 yılı itibariyle görünen o ki vatandaşımızın en düşük emekli aylığı bugün enflasyon karşısında ENAG verilerine baktığımızda zaten astronomik bir şekilde mağduriyet ortaya çıkmış durumda. TÜİK'in verilerine baktığımızda ki TÜİK, AKP'nin ilçe başkanlığı gibi çalışan onların talimatıyla enflasyon belirlemeye çalışan ama ne yazık ki sokaktaki enflasyonu doğru bir şekilde yanlış tutamamış olmasına rağmen TÜİK verilerinin bile yarısında bir emekli aylığı artışı söz konusudur. Ki gerçek sokak enflasyonuna baktığımızda bugün neredeyse en düşük emekli aylığının dört katı fiyat artışı var sokakta."

"Emeklinin aylığı her geçen gün eridi"

En düşük emekli aylığının hiçbir ihtiyacı karşılayamadığını belirten Sarı, "Birçok iğneden ipliğe her kalemde fiyatlar katlanarak artarken bugün geldiğimiz noktada vatandaşlarımızın, emeklimizin hakkı her geçen gün eridi, eridi, eridi ve 2024 yılına geldiğimizde artık en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira sokakta hiçbir ihtiyacı karşılayamaz duruma geldi. Hane halkı gelirleri çok düşmüş durumda" diye konuştu.

"En düşük emekli aylığı 26 bin lira olacaktı"

Sarı, şöyle devam etti:

"Bugün AKP iktidarı reform yapıyorum, devrim yapıyorum, kalkındırıyorum, ülkemizin refahını arttırıyorum diyerek 2008 yılında yapmış olduğu emekli aylıklarındaki yasal düzenlemeyle bugün emeklimizi açlığa, yoksulluğa mahkum etti. Eğer bu yasal düzenleme olmamış olsaydı bugün en düşük emekli aylığımız 26 bin lira olacaktı. Biz bugün beklerdik ki ülkemizin kaynaklarını bugün emekliliğe olan vatandaşlarımıza, çiftçimize, BAĞ-Kur'lumuza SSK'lımıza, memur emeklimize kaynak olarak aktarılması. Ama velakin Maliye Bakanı sürekli çağrıda bulunuyor, gelecekte bir refahtan bahsediyor ama AKP iktidarda olduğu sürece o refahı görme şansımız yok. Bir bakan geliyor, bir bakan gidiyor, bakanların hepsi zengine bakıyor ama aşağıya dönüp çalışan emekçime, işçime ve refah içinde yaşaması gereken emeklime bakmıyor. Biz bugün beklerdik ki bu yasal düzenlemeyle kaybedilmiş olan hakların, yani 2008 yılındaki düzenlemeyle yapılmamış olsaydı bugünkü emekli başlığı maaşı 26 bin lira olacaktı. O zaman emekli aylığına biz bugün en düşük emekli aylığına 10 bin lira olan emekli aylığına yüzde 160 artış yaparak 26 bin liraya çıkarmalarını bekliyoruz.

"Sokağın enflasyonu yüzde 118"

En azından vatandaşlarımız emekliliğinde yaşamlarının sonunda torunlarıyla, çocuklarıyla refah ve huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir orana taşımalarını gerekiyordu. Ama dün itibariyle yapılan açıklamaya baktığımızda SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73 zamma layık görülmüş. Memur ve memur emeklisi ise yüzde 19.31 zamma layık görülmüş. Ama baktığımızda toplama geldiğimizde bugün TÜK'in makyajı rakamları bile bu verilen rakamların iki katına denk geliyor. Yıl sonu itibariyle gözler önüne bulundurduğumuzda. Gerçi sokağın esas artış fiyatlarına baktığımızda bir dana eti artışı son bir yıl içerisinde yüzde 118 artmış durumda. ENAG'ın sokak enflasyonu yüzde 113 durumda. Yani yüzde 100'ün üzerinde bir enflasyonist ortamda vatandaşımıza, emeklimize, çalışanımıza verilen, layık görülen zam bu kadardır. Geçtiğimiz hafta askeri ücretlilerle ilgili çağrıda bulunmuştuk. Bu hafta emeklimiz için çağrıda bulunuyoruz. Emeklimize hak ettiği geliri bir an evvel verin ve vatandaşımız sokakta, huzur içerisinde yaşasın. Yoksa da bu görevi yapamıyorsanız da derhal istifa edin, erken seçime getirin. Ülkemizi yönetecek, bu koşulları düzeltecek bir iktidarın önünü açın."