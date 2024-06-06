CHP Milletvekili Serkan Sarı, Milli Eğitim Bakanı'na tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Serkan Sarı, Milli Eğitim Bakanı'na tepki gösterdi

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CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, mezuniyet törenleri ve baloların okul dışında yapılmasını yasaklayan genelge nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterdi. Sarı, 'Çocuklarımızın sevincini yok etmeyin; yasakçı, sözde tasarruftan, genelgenizden derhal vazgeçin' dedi.

06.06.2024 11:30
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(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, mezuniyet törenleri ve baloların okul dışında yapılmasını yasaklayan genelge nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterdi. Sarı, "Çocuklarımızın sevincini yok etmeyin; yasakçı, sözde tasarruftan, genelgenizden derhal vazgeçin" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TBMM'de yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mezuniyet törenleri ve baloların okul dışında yapılmasını yasaklayan genelgesini eleştirdi. Sarı, "Evlatlarımızın sevinçlerini ellerinden almaya çalışan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e mezuniyet genelgesini derhal geri çekmesi için çağrıda bulunuyorum" dedi.

Sarı şunları söyledi:

"Tasarrufu sarayda değil de evlatlarımızın mezuniyet törenlerinde aramanızın asıl amacı nedir? Bu genelge yasakçı zihniyetinizden başka bir şey değildir. Evlatlarımızın, gençlerimizin özel günlerinde coşkularını, heyecanlarını ve kutlamalarını engelleyecek yasakçı bir yaklaşım eğitimin ruhuna aykırıdır.

Yasaklarınız milletimize hayatı dar etti. Yarattığınız yoksulluk milletimizi perişan etti. Türkiye itibardan değil, mimarı olduğunuz israftan kaybediyor. Siz 'itibar' dedikçe millet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün uyardığı gibi fakruzaruret içinde harap ve bitap düştü, şimdi sıra çocuklarımıza mı geldi? Milletin ekmeğine, aşına, işine göz koyan sözde tasarruf anlayışınız şimdi de çocuklarımızın mezuniyet törenlerine engel getiriyor. Çocuklarımızın sevincini yok etmeyin; yasakçı, sözde tasarruftan, genelgenizden derhal vazgeçin."

Kaynak: ANKA

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