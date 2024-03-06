CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın-Denizli Otoyolu işçileriyle bir araya geldi

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın- Denizli Otoyolu inşaatında çalışan ve maaşlarını alamadıkları için iş durduran işçilerle bir araya geldi. Bülbül, "Getirmiş olduğunuz yap-işlet-devret modelinin sonuçları ortadadır. Evine ekmek götürebilmek için Türkiye'nin dört bir yanından kalkıp gelen emekçi kardeşlerimiz üç aydır maaş alamıyor. Şirket sahipleri günbegün cebindeki paraları katlayıp işçinin üç kuruş parasının hesabını yaparken, işçilerimiz gün sonu evine götüreceği ekmeği düşünüyor. Bu mu sizin "işçiyi düşünüyoruz" söyleminiz? İşçiyi nasıl düşünüyorlar burada görüyoruz" dedi.

Fernas Şirketler Grubu'nun alt markası olan Fernas Otoyol İşletmesi A.Ş'nin yapım ve işletme sürecini üstlendiği Aydın-Denizli Otoyolu'nda Yenipazar Hamzabali bölümünde çalışan işçiler maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle çalışmaları durdurup, yolu kapattı. CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, iş durduran 100'den fazla emekçiye destek verdi. İşçilerle birlikte açıklama yapan CHP'li Bülbül, emekçilerin alın terinin verilmesini, haklarının gasp edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Süleyman Bülbül şu açıklamayı yaptı:

"Getirmiş olduğunuz yap-işlet-devret modelinin sonuçları ortadadır. Evine ekmek götürebilmek için Türkiye'nin dört bir yanından kalkıp gelen emekçi kardeşlerimiz üç aydır maaş alamıyor. Şirket sahipleri günbegün cebindeki paraları katlayıp işçinin üç kuruş parasının hesabını yaparken, işçilerimiz gün sonu evine götüreceği ekmeği düşünüyor. Bu mu sizin "işçiyi düşünüyoruz" söyleminiz? İşçiyi nasıl düşünüyorlar, burada görüyoruz. İşçileri; alın terini ezdirerek, patronlardan taraf olarak, işçinin cebindeki üç kuruş paraya göz dikerek, yasal haklarını çiğneyerek düşünüyorlar. İnsan onuruna yakışmayan koşullarda çalıştırarak düşünüyorlar. Buradan emekçi kardeşlerimiz ile birlikte hem iktidara hem de alın terine göz diken şirket sahiplerine sesleniyoruz, işçinin, emekçinin hakkını derhal verin ve bu haksızlığı ortadan kaldırın. İşçilerimiz haklarını alana kadar bu işin takipçisi olacağız."