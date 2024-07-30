CHP Milletvekili Tanrıkulu, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşmelerinde Eleştiri Yaptı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Tanrıkulu, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşmelerinde Eleştiri Yaptı

TBMM Genel Kurulu'nda Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde konuşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yasanın hazırlanmasında deneyimli milletvekilleri ve STK'ların görüşlerinin dikkate alınmadığını, bu durumun bir kutuplaşmaya yol açtığını belirtti.

30.07.2024 02:19
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde konuşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Bu parlamentoda en az sizin gruplar kadar bu konularda deneyimli milletvekilleri var, onlarla görüşmüyorsunuz, STK'lardan görüş almıyorsunuz. Size yakın kurumların görüşlerini alıp diğerlerini yok sayıyorsunuz. Canlılar konusunda uzlaşabiliriz. Bunu bile beceremedik ve bir kutuplaşmaya alet olduk" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 17 maddelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor. Teklif üzerine konuşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Uzun zamandır bu yasayı konuşuyoruz. Beraber yaşadığımız canlıların toplu katliamına zemin hazırlayan bu yasa nasıl bu kadar rahat görüşülür, bu hangi ruh halidir, bunu anlamak mümkün değil. AKP döneminde işçi, kadın, çocuk cinayetleri, faili meçhul cinayetler, kayıplara toplum alıştırıldı ki bu katliam yasası geldiği zaman da sorgulamadan, konuşulmadan el kaldırılarak bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bu yasama faaliyeti bakımından çok kötü bir şey.

"İnsanların canının acıdığı yerden yasama yapılmaz"

Sizin döneminizde, 2004 ve 2021 yıllarında yasa yapmışsınız, 2019 yılında 6 siyasi partinin önergeleriyle bir komisyon kurulmuş. Burada çok değerli bir çalışma yapılmış. Neden 2019'dan şimdiye kadar buradaki öneriler dikkate alınmamış? Bunu dikkate alacak biz değiliz, devletin kurumlarına siz sahipsiniz. Dolayısıyla bunlar neden dikkate alınmamış, sizin sorgulamanız gereken bir şey. Deneme-Yanılma yöntemiyle başka bir yasayı önümüze getiriyorsunuz. Yasama faaliyetleri genel, objektif, geleceğe yönelik yapılır. İnsanların canının acıdığı yerden yasama yapılmaz. Bizim açımızdan öngörülebilir bir hukuk düzeni yok. Hayvanlar için ise hiç yok.

Bu yasa zorunlu hangi toplumsal ihtiyacı karşılıyor? Yasa ve ikincil mevzuat var, genelgeler, yönetmelikler... Onlarda bir boşluk yok. İstenilse tamamen uyulur ama uyulmamış. Denetim görevleri yapılmamış. Yerel yönetimler değişmiş, başka bir siyasi mühendislikle bu yasayı gündeme getiriyorsunuz. Bütün bunlar Türkiye'nin geleceği ve çıkarları bakımından doğru değil. Bu parlamentoda en az sizin gruplar kadar bu konularda deneyimli milletvekilleri var, onlarla görüşmüyorsunuz, STK'lardan görüş almıyorsunuz. Size yakın kurumların görüşlerini alıp diğerlerini yok sayıyorsunuz. Canlılar konusunda uzlaşabiliriz. Bunu bile beceremedik ve bir kutuplaşmaya alet olduk."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Tanrıkulu, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşmelerinde Eleştiri Yaptı - Son Dakika

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