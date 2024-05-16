Sezgin Tanrıkulu: Kobani Davası siyasi intikam davasıdır - Son Dakika
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Sezgin Tanrıkulu: Kobani Davası siyasi intikam davasıdır

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kobani Davası'nda verilen karara tepki göstererek, davanın siyasi intikam davası olduğunu söyledi. Tanrıkulu, hukuka uygun delillerin kullanılmadığı ve sahte belgelerle mahkumiyet kararı oluşturulduğunu belirtti. Kararı kabul etmeyen Tanrıkulu, demokratik siyaseti hapseden bu karara karşı mücadele edeceklerini ifade etti.

16.05.2024 19:19
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ANKARA - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kobani Davası'nda karara tepki gösterdi. Tanrıkulu, "davanın siyasi intikam davası olduğunu" söyledi.

Sincan Cezaevi önünde konuşan Tanrıkulu, şu görüşleri dile etirdi:

"Şunu ifade etmeliyim bu dava hukuki kaygılarla açılan yürütülen ve sonuçlandırılan bir dava olmadı maalesef. Bir siyasi intikam davasıydı ve bugün yine siyasetin gereklerine ve siyasetin ihtiyaçlarına göre sonuçlandırıldı. Bu davayı hukukla açıklamak mümkün değil. Yargılama boyunca hukuka uygun hiçbir delilin ikame edilmediği tamamen hukuka aykırı sahte delillerle belgelerle, itirafçı sanıklarla, gizli tanıklarla bir mahkumiyet kararı oluşturulmak istendi.

Bu mahkumiyet kararı iddianame gibi yargıçlara ait değildir. Adalet ve Kalkınma Partisi siyasi iktidarına ait bir mahkumiyet kararıdır. Biz bu kararı bu şekilde okuyoruz. Bu kararı ortak dayanışma ortak mücadele duygusu kaldırır bunun için cesaretle mücadele etmek durumundayız, Türkiye'de demokrasi için ve toplumsal barış için. Bunu yapmaya alışmalıyız, bu karar bizim çok daha fazla bir arada olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Biz umutsuz değiliz, hep beraber mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kararı kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Mutlaka demokratik siyaseti hapseden bu karara karş arkadaşlarımızın özgürlüğü için çalışacağız."

Sezgin Tanrıkulu: Kobani Davası siyasi intikam davasıdır
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sezgin Tanrıkulu: Kobani Davası siyasi intikam davasıdır - Son Dakika

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