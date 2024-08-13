CHP Milletvekili Türker Ateş: Kadın İşsizliğinde Artışa Özel Önlemler Alınmalı

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(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, kadın işsizliğindeki artışa dikkat çekti. Son 10 yılda kadın işsizliğindeki en yüksek oranın temmuz ayında yaşandığını söyleyen Ateş, "Kadın istihdamına yönelik özel önlemler alınmalı" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yaptığı yazılı açıklamada haziran ayı işsizlik verilerinde kadın işsizliğindeki artışa dikkat çekti. Ateş, 2014 yılından beri geniş tanımlı kadın işsizliğinin en yüksek seviyeye çıktığı belirterek, temmuz ayında bu oranın yüzde 37'ye yükseldiğini kaydetti. Kadın istihdamına yönelik özel önlemler alınması gerektiğini dile getiren Ateş, "Yüksek faiz ve kemer sıkma politikalarının faturası kadın çalışanlara ödetilemez. İktidar, enflasyonu düşürecek diye kadınların çalışma yaşamından koparılmasına göz yummamalı" diye konuştu.

Ateş, şunları söyledi:

"İşsizlik, kadınlar arasında bir ayda yüzde 11,3'ten yüzde 12,4'e yükseldi. Son bir ayda işsiz kadın sayısı 1 milyon 386 binden, 1 milyon 515 bine çıktı. Durgunlaşma ilk olarak kadın çalışanları vurdu. Kadınlar arasında geniş tanımlı işsizlik yüzde 37'ye yükseldi.

2014 yılından beri, geniş tanımlı kadın işsizliği en yüksek seviyeye çıktı. Mayıs ayında yüzde 34,2 olan rakam, haziran ayında yüzde 37'ye yükseldi. Kadınlarda dar tanımlı işsizlik yüzde 11,3'ten yüzde 12,4'e sıçradı. Zaten OECD ülkeleri ortalamasının çok altında olan kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 37'den yüzde 36,7'ye geriledi. Bu tablo bize ekonomik sıkıntıların ilk olarak çalışma hayatındaki kadınlara yansıdığını gösteriyor. İş hayatına bin bir zorlukla katılabilen kadınlar, krizde ilk gözden çıkarılan çalışanlar olarak görülüyor.

"Kadınların işlerini kaybetmesi ekonomik krizi daha da derinleştirir"

İktidar, kadınların çalışma hayatından dışlanmalarına göz yumamaz. Kadın istihdamını teşvik edici, kadınların işten çıkarılmalarını zorlaştırıcı tedbirler çok geç olmadan hayata geçirilmeli. Kadın çalışanların krizden en az hasarla etkilenmeleri için ne gerekiyorsa yapılmalı. Çalışan yoksulluğunun çok yaygın olduğu bir dönemde, kadınların işlerini kaybetmeleri ekonomik krizin çok daha derin hissedilmesine sebep olur. Hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli tedbirleri derhal almalı. İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki kaynaklar kadın istihdamını korumak ve hatta artırmak için seferber edilebilir."