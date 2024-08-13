CHP Milletvekili Türker Ateş: Kadın İşsizliğinde Artışa Özel Önlemler Alınmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Türker Ateş: Kadın İşsizliğinde Artışa Özel Önlemler Alınmalı

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, kadın işsizliğindeki artışa dikkat çekti. Son 10 yılda kadın işsizliğindeki en yüksek oranın temmuz ayında yaşandığını söyleyen Ateş, 'Kadın istihdamına yönelik özel önlemler alınmalı' dedi.

13.08.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, kadın işsizliğindeki artışa dikkat çekti. Son 10 yılda kadın işsizliğindeki en yüksek oranın temmuz ayında yaşandığını söyleyen Ateş, "Kadın istihdamına yönelik özel önlemler alınmalı" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, yaptığı yazılı açıklamada haziran ayı işsizlik verilerinde kadın işsizliğindeki artışa dikkat çekti. Ateş, 2014 yılından beri geniş tanımlı kadın işsizliğinin en yüksek seviyeye çıktığı belirterek, temmuz ayında bu oranın  yüzde 37'ye yükseldiğini kaydetti. Kadın istihdamına yönelik özel önlemler alınması gerektiğini dile getiren Ateş, "Yüksek faiz ve kemer sıkma politikalarının faturası kadın çalışanlara ödetilemez. İktidar, enflasyonu düşürecek diye kadınların çalışma yaşamından koparılmasına göz yummamalı" diye konuştu.

Ateş, şunları söyledi:

"İşsizlik, kadınlar arasında bir ayda yüzde 11,3'ten yüzde 12,4'e yükseldi. Son bir ayda işsiz kadın sayısı 1 milyon 386 binden, 1 milyon 515 bine çıktı. Durgunlaşma ilk olarak kadın çalışanları vurdu. Kadınlar arasında geniş tanımlı işsizlik yüzde 37'ye yükseldi.

2014 yılından beri, geniş tanımlı kadın işsizliği en yüksek seviyeye çıktı. Mayıs ayında yüzde 34,2 olan rakam, haziran ayında yüzde 37'ye yükseldi. Kadınlarda dar tanımlı işsizlik yüzde 11,3'ten yüzde 12,4'e sıçradı. Zaten OECD ülkeleri ortalamasının çok altında olan kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 37'den yüzde 36,7'ye geriledi. Bu tablo bize ekonomik sıkıntıların ilk olarak çalışma hayatındaki kadınlara yansıdığını gösteriyor. İş hayatına bin bir zorlukla katılabilen kadınlar, krizde ilk gözden çıkarılan çalışanlar olarak görülüyor.

"Kadınların işlerini kaybetmesi ekonomik krizi daha da derinleştirir"

İktidar, kadınların çalışma hayatından dışlanmalarına göz yumamaz. Kadın istihdamını teşvik edici, kadınların işten çıkarılmalarını zorlaştırıcı tedbirler çok geç olmadan hayata geçirilmeli. Kadın çalışanların krizden en az hasarla etkilenmeleri için ne gerekiyorsa yapılmalı. Çalışan yoksulluğunun çok yaygın olduğu bir dönemde, kadınların işlerini kaybetmeleri ekonomik krizin çok daha derin hissedilmesine sebep olur. Hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli tedbirleri derhal almalı. İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki kaynaklar kadın istihdamını korumak ve hatta artırmak için seferber edilebilir."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Türker Ateş, Ekonomi, Bolu, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Türker Ateş: Kadın İşsizliğinde Artışa Özel Önlemler Alınmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
19:51 Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar
18:44 Canlı yayında demediğini bırakmadı Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a olay yaratacak sözler Canlı yayında demediğini bırakmadı! Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay yaratacak sözler!
18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
18:06 Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi
17:38 İlk maçında kırmızı kart görmüştü Arda Turan’dan hakemlere bomba sözler İlk maçında kırmızı kart görmüştü! Arda Turan'dan hakemlere bomba sözler
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
17:09 Arda Güler’in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı Arda Güler'in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı
16:39 Her yerde onu arıyorlar Ankaragücü’nün futbolcusu kayboldu Her yerde onu arıyorlar! Ankaragücü'nün futbolcusu kayboldu
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 11:06:29. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Türker Ateş: Kadın İşsizliğinde Artışa Özel Önlemler Alınmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement