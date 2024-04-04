CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Avukatların Sorunlarının Araştırılması İçin Meclis Araştırması Açılmasını İstedi

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CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla avukatların sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi. Akdoğan, "Eğitimden başlayarak çalışma hayatına uzanan ve hatta emekliliklerine de yansıyan kronik sorunlarla boğuşan avukatlar için siyasetin artık sorun değil çözüm üretme zamanıdır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla avukatların sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Akdoğan, konuya ilişkin CHP'li milletvekilleri ile TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Akdoğan, "Adliye saraylarında müvekkillerini temsilen adalet arayan avukatlar kendileri için de adalet istiyor" açıklamasını yaptı.

"AVUKATLAR İÇİN SİYASETİN ARTIK SORUN DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETME ZAMANIDIR"

Akdoğan, avukatların 5 Nisan Avukatlar Gününü uzun zamandır kutlayamadıklarını, bu özel günde sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşmak durumunda kaldıklarını kaydederek, şunları ifade etti:

"Artık avukatların sesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde duyulmasının zamanıdır. Bu nedenle TBMM Başkanlığına sunduğumuz araştırma önergesiyle avukatların her alanda yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin tespiti ile atılması gereken adımların belirlenmesi için bir Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ediyoruz. Çünkü eğitimden başlayarak çalışma hayatına uzanan ve hatta emekliliklerine de yansıyan kronik sorunlarla boğuşan avukatlar için siyasetin artık sorun değil çözüm üretme zamanıdır diyoruz."

"AKILDAN YOKSUN BU YÖNETİM NEDENİYLE BİNLERCE HUKUK MEZUNU YA İŞSİZLİĞE KURBAN EDİLİYOR"

İktidarın her ile bir üniversite diye çıktığı yolda üniversite mezunu olan gençlerin işsizliğinin 4 yıl ertelendiğine dikkat çeken Akdoğan "92 üniversitede hukuk fakültesi kurulmuş, bunların bir kısmında dekan hukuk mezunu değil. Plansızlık o boyuttaki diş hekimliği fakültelerinde hukuk mezunu dekanlar var. Akıldan yoksun bu yönetim nedeniyle her yıl binlerce hukuk mezunu ya işsizliğe ya da emek sömürüsüne kurban ediliyor. Çünkü ihtiyaçtan fazla mezun verilmesi nedeniyle genç avukatlar mesleğin onuruna yaraşır ücretlerde iş bulamamakta, sayının çokluğu da emek sömürüsünün önünü açmaktadır. Bu da yetmemekte yıllarca mesleğe emek vermiş avukatlar emeklilikte yaşayacakları geçim sıkıntısı nedeniyle adeta ömür boyu çalışmaya mahkum edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

"HUKUKU AYAKLAR ALTINA ALAN İKTİDAR AVUKATLARI YOK SAYIYOR"

Akdoğan, "Ali Günday, Tahir Elçi ve Muammer Aksoy Türkiye'nin yetiştirdiği değerli hukukçular, Baro Başkanlarımız. Üçü de özgürlükçü düşünceleri, adalet ve hukuk arayışları nedeniyle faili meçhullere kurban edildiler. Meslektaşları avukatlar da her yıl artan oranda şiddete uğruyor ve hatta katlediliyorlar. Hukuku ayaklar altına alan iktidar avukatları yok sayıyor" dedi.