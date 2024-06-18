CHP Milletvekili Zeynel Emre, eğitimdeki sorunları sordu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Zeynel Emre, eğitimdeki sorunları sordu

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, AKP iktidarı döneminde eğitimde fırsat eşitsizliğinden bilim dışı eğitim programlarına ve atanamayan öğretmenlere kadar büyüyen sorunları Türkiye'nin istikbali açısından kaygı verici olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çeşitli sorular yöneltti.

18.06.2024 12:25
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, AKP iktidarı döneminde eğitimde fırsat eşitsizliğinden bilim dışı eğitim programlarına ve atanamayan yüz binlerce öğretmene kadar çığ gibi büyüyen sorunların Türkiye'nin istikbali açısından ciddi kaygılara yol açtığını belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Son 5 yılda okula gitmeyen kız öğrenci oranı nedir? Bölgelere göre değişim oranları nasıldır" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Emre, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Önergesinde yükseköğretim hariç örgün eğitim kapsamında 19 milyon 904 bin 679 öğrencinin bulunduğu eğitim çağındaki nüfus göz önüne alındığında Türkiye'nin öncelikli konularının başında eğitim sisteminin bilimsel temelde fırsat eşitliğine dayalı olmasının geldiğini belirten Emre, "Buna karşın resmi rakamlara göre, Türkiye'de 15-29 yaş grubunda bulunan ve ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin oranı yüzde 28,7'ye ulaşmış durumdadır. Erkek çocukların yüzde 76,2'sinin, kız çocuklarının yüzde 79,6'sının ancak ortaöğretimi tamamlayabildiği; ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimdeki her 100 çocuktan 9'unun okulu terk ettiği; 5 yaş grubunda 219 bin, 6-9 yaş grubunda 222 bin, 10-13 yaş grubunda 236 bin ve 14-17 yaş grubunda ise 524 bin olmak üzere toplam 1 milyon 201 çocuğun okula kayıt olmadığı kaydedilmekte" ifadelerini kullandı.

AKP iktidarı döneminde eğitim fırsat eşitsizliğinden bilim dışı eğitim programlarına, atanamayan yüz binlerce öğretmene kadar çığ gibi büyüyen sorunların Türkiye'nin istikbali açısından ciddi kaygılara yol açtığını kaydeden Emre, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"-Son 5 yılda okula gitmeyen kız öğrenci oranı nedir? Bölgelere göre değişim oranları nasıldır?

-Son 5 yılda okula gitmeyen erkek öğrenci oranı nedir? Bölgelere göre değişim oranları nasıldır?

-Son 5 yılda okula başlayan mülteci/yabancı öğrenci sayısı nedir? Okula başlayan toplam öğrenci sayısına göre oranı nedir? Bölgelere göre değişim oranları nasıldır?

-Liseden mezun olan öğrencilerin son 5 yılda lisans-ön lisans programlarını kazanma oranı nedir?

-Yurt dışında lisans-lisans üstü eğitim almak için giden öğrencilerin son 5 yıldaki sayısı ve toplam öğrenciye göre oranı nedir?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Zeynel Emre, eğitimdeki sorunları sordu - Son Dakika

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