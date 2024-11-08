CHP Milletvekilleri Çanakkale'deki Ağaç Kesimlerine Tepki Gösterdi

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(ANKARA) - CHP milletvekilleri, Çanakkale'de Cengiz Holding'in maden işletmeciliği için ağaç kesimi yapmasını protesto etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "685 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda maalesef katliam yapılıyor. Biz bu katliama geçit vermeyeceğiz.Biz bu katliama dur diyeceğiz. Sadece Orman Bakanlığı'nın yetkilendirdiği bir bölgede katliam yapılıyor. Orman Bakanlığı'nı ormanlardan korur hale geldik" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve beraberindeki CHP milletvekilleri, Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde Cengiz Holding'in maden işletmesi için ağaç kesimi yapmasına tepki gösterdi.

Bölge halkının, çevrecilerin ve CHP milletvekillerinin de katılımıyla ağaç kesiminin yapıldığı alanda açıklama yapan ve "685 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda maalesef katliam yapılıyor" diyen Adem, şöyle konuştu:

"Şu anda Çanakkale'nin Hacıbekirli Köyü'ndeyiz. Burada Cengiz Holding'in yaptığı katliamı gözler önüne seriyoruz. Altı bin dönüme yakın bir alanda ruhsatlandırılmamış, işlemi tamamen bitmemiş bir alanda bakır ve altın madeni işletmeciliği yapacak. Bunun için de bir milyona yakın orman ağaçları kesilmiş, katledilmiş durumda. Biz bu katliama geçit vermeyeceğiz. Direnişimiz, halkımızla, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve çevrecilerle birlikte devam edecek. Burada bu işletmenin çalışabilmesi için suya ihtiyacı var. Ekosistemin bozulduğu, tarımın yapılamayacağı, insanların nefes alamayacağı bir bölge yok ediliyor. Bu su iki nehirden bu bölgeye taşınacak. Bu bölgeden gelen sular, bu işletmenin çalışabilmesi için kullanılacak. O sular, yakın çevrede olan dört köyü ve en az 60 köyü etkiliyor. Sular kesildiği zaman o köyde tarım, hayvancılık bitecek. İnsanların geçim kaynağı bitecek. O su ile içme suyunu karşılıyor bu köylüler.

Biz bu katliama 'dur' diyeceğiz. Sadece Orman Bakanlığı'nın yetkilendirdiği bir bölgede katliam yapılıyor. Orman Bakanlığı'nı ormanlardan korur hale geldik. Bu bölge dünyada en çok oksijenin üretildiği ikinci bölge. Bu vahşete 'dur' demek zorundayız. Ormanlarımız ve suyumuz bizim için değerlidir. Toprağın üstü, altından daha değerlidir. Yarın da burada kalmaya devam edeceğiz. Bir milyon ağaç kesilecek. Altı milyon metrekarelik bir alanda maden aramasına izin vermeyeceğiz. Bu bölge madencilik için uygun bir bölge değildir. Cengiz Holding, emperyalist devletlerde iş birliği yaparak buradan altın ve bakır çıkaramaz."

"Cengiz Holding, Türkiye'nin üzerindeki elini çek"

"Yine toprağın altında Cengiz Holding var" sözleriyle ağaç kesimine tepki gösteren CHP Tekirdağ Milletvekili İlhamı Özcan Aygün ise şöyle konuştu:

"Bu güzelim asırlık ağaçlara katliam yapılıyor. Buraya ağaçları korumak için geldik. Buradaki güvenlik elemanı 'burada sizin ne işiniz var' diyor. Bir de elinde kamera vardı. Bu ağaçları kim koruyacak merak ediyorum. Kamerasını da valilik vermiş. Onunla kendi güvenliğini ve gelenlerin güvenliğini sağlayacakmış. Kaz Dağları'ndaki katliama kim dur diyecek? Kim koruyacak? Biz korumak için CHP heyeti olarak sahadayız. Artık yeter. Cengiz Holding, Türkiye'nin üzerindeki elini çek. Maden işi varsa, bilin ki altında Cengiz Holding var. Suyumuza, toprağımıza, havamıza dokundurmayacağız. Sayın Bakana sesleniyoruz. Bir an evvel bu yanlıştan vazgeçin."