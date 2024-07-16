CHP Milletvekilleri Hayvan Bakımevi\'ni Ziyaret Etti

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(MERSİN) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi. Başarır, sokak hayvanlarına ötanazi öngören kanun teklifine tepki göstererek, "Sokakta yaşayan hayvanları esarete ve ölüme terk etmemek için Meclis'e gelen bu kötü tasarıya oyumuz, oyum 'hayır' olacak" dedi. Dinçer ise "Hayvanları uyutmayalım, onları yaşatalım. Hayvanların uyutulmasına 'hayır' diyoruz" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Başarır ile CHP Mersin Milletvekili Dinçer, mart ayında Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'nde faaliyete giren Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Başarır ve Dinçer'e bakımevindeki çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Ziyarette, sokak hayvanlarına ötanazi öngören kanun teklifine ilişkin konuşan Ali Mahir Başarır, "Yenişehir Belediye'miz tarafından açılan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Can dostlarımızın en iyi şartlarda yaşaması için var gücümüzle yanlarındayız. Sokakta yaşayan hayvanları esarete ve ölüme terk etmemek için Meclis'e gelen bu kötü tasarıya oyumuz, oyum 'hayır' olacak" dedi.

"Hayvanların uyutulmasına 'hayır' diyoruz"

Hayvanların uyutulmasını kabul etmediklerini, tüm belediyelere verilecek ek bir bütçe ile seferberlik halinde sokak hayvanları sorununun çözülebileceğini kaydeden Talat Dinçer ise "Hükümet tarafından belediyelere ek bir bütçe verilerek tüm belediyeler aynı anda kısırlaştırma ve rehabilitasyon sorunu halledilebilir. Ancak bu işte samimi olmak lazım. Meclis'e yasa getirip de ötanazi, uyutma, bunun gibi hükümler uygulanacak olursa bu olay çözülmez. Tüm belediyelerin hükümet desteğiyle ve ek bir bütçeyle seferberlik halinde hareket etmesiyle çözüm sağlanabilir. Hayvanları uyutmayalım, onları yaşatalım. Hayvanların uyutulmasına 'hayır' diyoruz" diye konuştu.

Bakımevi ile ilgili milletvekillerine bilgi veren Özyiğit, şunları söyledi:

"3 aylık bir sürede 11 köpeğimizi sahiplendirdik"

"Bakımevimizin 150 kedi, 50 köpek kapasitesi var. Hayvanların eziyet çektiği bir yer değil, onların huzurla vakit geçirebildiği bir ortam sunuyoruz. Eğitim alanımız var, burada restoranlardan artan yemekleri toplayarak mama üretiyoruz, mama üretim tesisimiz de var. Rehabilitasyon, kısırlaştırma, eğitim ve sahiplendirme yapıyoruz. 3 aylık bir sürede 11 köpeğimizi sahiplendirdik. Hayvanların sağlıklı olmasını ve tedavileri yapılarak, doğal ortamda yaşamaları sağlanacak. Bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Başka bir şansımız yok. Sokaktaki canlarımızın yaşamdan koparılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz."