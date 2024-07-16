CHP Milletvekilleri Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekilleri Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti

CHP Milletvekilleri Hayvan Bakımevi\'ni Ziyaret Etti

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi. Başarır, sokak hayvanlarına ötanazi öngören kanun teklifine tepki göstererek, 'Sokakta yaşayan hayvanları esarete ve ölüme terk etmemek için Meclis'e gelen bu kötü tasarıya oyumuz, oyum 'hayır' olacak' dedi. Dinçer ise 'Hayvanları uyutmayalım, onları yaşatalım. Hayvanların uyutulmasına 'hayır' diyoruz' diye konuştu.

16.07.2024 15:26  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi. Başarır, sokak hayvanlarına ötanazi öngören kanun teklifine tepki göstererek, "Sokakta yaşayan hayvanları esarete ve ölüme terk etmemek için Meclis'e gelen bu kötü tasarıya oyumuz, oyum 'hayır' olacak" dedi. Dinçer ise "Hayvanları uyutmayalım, onları yaşatalım. Hayvanların uyutulmasına 'hayır' diyoruz" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Başarır ile CHP Mersin Milletvekili Dinçer, mart ayında Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'nde faaliyete giren Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Başarır ve Dinçer'e bakımevindeki çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Ziyarette, sokak hayvanlarına ötanazi öngören kanun teklifine ilişkin konuşan Ali Mahir Başarır, "Yenişehir Belediye'miz tarafından açılan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Can dostlarımızın en iyi şartlarda yaşaması için var gücümüzle yanlarındayız. Sokakta yaşayan hayvanları esarete ve ölüme terk etmemek için Meclis'e gelen bu kötü tasarıya oyumuz, oyum 'hayır' olacak" dedi.

"Hayvanların uyutulmasına 'hayır' diyoruz"

Hayvanların uyutulmasını kabul etmediklerini, tüm belediyelere verilecek ek bir bütçe ile seferberlik halinde sokak hayvanları sorununun çözülebileceğini kaydeden Talat Dinçer ise "Hükümet tarafından belediyelere ek bir bütçe verilerek tüm belediyeler aynı anda kısırlaştırma ve rehabilitasyon sorunu halledilebilir. Ancak bu işte samimi olmak lazım. Meclis'e yasa getirip de ötanazi, uyutma, bunun gibi hükümler uygulanacak olursa bu olay çözülmez. Tüm belediyelerin hükümet desteğiyle ve ek bir bütçeyle seferberlik halinde hareket etmesiyle çözüm sağlanabilir. Hayvanları uyutmayalım, onları yaşatalım. Hayvanların uyutulmasına 'hayır' diyoruz" diye konuştu.

Bakımevi ile ilgili milletvekillerine bilgi veren Özyiğit, şunları söyledi:

"3 aylık bir sürede 11 köpeğimizi sahiplendirdik"

"Bakımevimizin 150 kedi, 50 köpek kapasitesi var.  Hayvanların eziyet çektiği bir yer değil, onların huzurla vakit geçirebildiği bir ortam sunuyoruz. Eğitim alanımız var, burada restoranlardan artan yemekleri toplayarak mama üretiyoruz, mama üretim tesisimiz de var. Rehabilitasyon, kısırlaştırma, eğitim ve sahiplendirme yapıyoruz. 3 aylık bir sürede 11 köpeğimizi sahiplendirdik. Hayvanların sağlıklı olmasını ve tedavileri yapılarak, doğal ortamda yaşamaları sağlanacak. Bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Başka bir şansımız yok. Sokaktaki canlarımızın yaşamdan koparılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz."

Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Talat Dinçer, Milletvekili, Yenişehir, Mersin, Hayvan Hakları, Çevre, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekilleri Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
13:40 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler’e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
13:24 Görüntüler Çeşme’deki yangından Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış Görüntüler Çeşme'deki yangından! Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış
15:54 Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası Kadın çalışanın yüzüne kasten öksüren patrona ağır tazminat cezası
15:48 Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum’da artan fiyatlara isyan etti Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti
15:38 Süper Lig devinde bir garip iş Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti Süper Lig devinde bir garip iş! Yıldız futbolcu, ayrılık opsiyonuyla ilgili maddenin dolmasına 5 dakika kala sözleşmesini feshetti
15:22 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço’nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu: 2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi
14:16 İmza parası 50 milyon euro Kylian Mbappe resmen Real Madrid’de İmza parası 50 milyon euro! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de
14:02 Özel’den Bahçeli’nin elini öpen Özel Harekat Başkanı’na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın
14:00 Galatasaray’dan Kopenhag’ın sağ beki Elias Jelert’e 10 milyon euro teklif Galatasaray'dan Kopenhag'ın sağ beki Elias Jelert'e 10 milyon euro teklif
13:58 Popüler ’Strictly Come Dancing’ yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü BBC sessiz kaldı Popüler 'Strictly Come Dancing' yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü; BBC sessiz kaldı!
13:28 Oyuncu Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 16:49:27. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekilleri Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement