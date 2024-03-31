CHP Muratpaşa Belediye Başkan adayı Ümit Uysal oyunu kullandı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Oyunu Kullandı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Lütfü Savaş, oyunu kullandı. Asrın felaketinde en büyük yarayı alan Hatay'da, Hatay büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş eşi Nazan Savaş oyunu, Defne ilçesinde bulunan Ballıöz İlkokulu'nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Savaş, 'Bugün Büyükşehir hem ilçe hem de muhtarlık seçimleri vardı. Meclis üyesi ve aza seçimleri de vardı. Eşim ve çocuklarımla oyumuzu kullanıp çıktık. İnşallah demokrasimiz için Hatay'daki ve Türkiye'deki insanlar için hayırlara vesile olur. Hak eden insanın kazandığı ve hakkaniyet ölçüsünde yönetildiği şehirler olur. Hayırlı olsun' dedi.