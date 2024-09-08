CHP\'nin 101\'inci Yılı Konserleri Ertelendi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP'nin 101'inci kuruluş yıldönümü kapsamında daha önceden planlanan konserlerin 4 askerin şehit olması ve Narin Güran'ın ölüm haberi sebebiyle ertelendiğini duyurdu.

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması ve 4 askerin kaza sonucu şehit olması sebebiyle CHP'nin 101'inci kuruluşuna yönelik önceden planlanan konser etkinliğinin ertelendiği açıklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada konuya ilişkin şunları ifade etti:

"Bugün Diyarbakır'da evladımız Narin'in hepimizi kahreden ölüm haberi ve Tunceli'de 4 askerimizin şehit olması nedeniyle yarın Genel Merkezimizde 101'inci kuruluş yıldönümümüz kapsamında önceden planlanan Şevval Sam konserini değerli sanatçımız ile görüşerek, fikir birliği içinde erteleme kararı aldık. Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun."