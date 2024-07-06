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CHP'nin AB üyelik sürecine destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı Sosyalist Enternasyonal'ın Bükreş'teki Avrupa Komitesi toplantısında yayımlanan Bükreş Deklarasyonu'na, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ilişkin olarak CHP'nin mücadelesine destek geldi. CHP Lideri Özgür Özel'in ve CHP heyetinin girişimiyle deklarasyona eklenen ilgili bölümle, sol-sosyal demokrat partiler nezdinde, Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin gelişme yaşandı. Özel, deklarasyona ilişkin olarak ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, 'Bunu hem partimiz hem Türkiye için kritik bir adım olarak görüyoruz. Türkiye'nin haklarını Avrupa'da savunacağımızı pek çok kez söyledik. Bu kapsamda Sosyalist Enternasyonal'in Bükreş Deklarasyonu'nda böyle bir bölümün oy birliğiyle kabul edilmiş olması çok önemlidir' ifadesini kullandı.

06.07.2024 18:22
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HABER: GÜLARA SUBAŞI

(BÜKREŞ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı Sosyalist Enternasyonal'ın Bükreş'teki Avrupa Komitesi toplantısında yayımlanan Bükreş Deklarasyonu'na, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ilişkin olarak CHP'nin mücadelesine destek geldi. Özel, deklarasyona ilişkin olarak ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Bunu hem partimiz hem Türkiye için kritik bir adım olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

Sosyalist Enternasyonal'ın Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Komitesi toplantısında yaynılanan Bükreş Deklarasyonu'nda, CHP'nin yerel seçim başarısı ve Türkiye'nin AB sürecine ilişkin vurgular yer aldı.

CHP Lideri Özgür Özel'in ve CHP heyetinin girişimiyle deklarasyona eklenen ilgili bölümle, sol-sosyal demokrat partiler nezdinde, Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin gelişme yaşandı. Oy birliğiyle kabul edilen deklarasyonda, "Türkiye'den üye partimiz CHP'yi son yerel seçimlerdeki etkileyici zaferlerinden dolayı tebrik ediyor ve AB tam üyelik sürecinde büyük atılıma yol açacak demokrasi ve reform mücadelesini destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

"Türkiye için kritik bir adım"

Özel, Bükreş Deklarasyonu'nda bu bölümün yer almasına ilişkin olarak ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Bunu hem partimiz hem Türkiye için kritik bir adım olarak görüyoruz. Türkiye'nin haklarını Avrupa'da savunacağımızı pek çok kez söyledik. Bu kapsamda Sosyalist Enternasyonal'in Bükreş Deklarasyonu'nda böyle bir bölümün oy birliğiyle kabul edilmiş olması çok önemlidir" ifadesini kullandı.

CHP'li Böke'ye yeni görev

Toplantıda ayrıca, Sosyalist Enternasyonal ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalist Grup arasındaki ilişkileri yürütme görevine CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke getirildi.

Sosyalist Enternasyonal kaynakları, Özel'in Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'nı üstlenmesinin ardından Böke'nin de bu göreve getirilmesinin Türkiye'nin ve CHP'nin uluslararası platformlarda etkinliğinin artması açısından önem taşıdığına işaret ettiler.

Kaynak: ANKA

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