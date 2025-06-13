CHP'nin Bayburt Mitingi İçin Hazırlıklar Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'nin Bayburt Mitingi İçin Hazırlıklar Başladı

13.06.2025 15:39  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması amacıyla gerçekleştirilecek miting, Bayburt'ta yarın yapılacak. Miting alanıyla ilgili yaşanan sorunlara rağmen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, partinin bu durumu aşacak güce sahip olduğunu belirtti.

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Dursun ALKAYA

(BAYBURT) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi yarın Bayburt'ta yapılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, miting alanıyla ilgili yaşanan sorunlara ilişkin olarak, "Maalesef bize önceden söz verilen yer şehrin merkezinde meydan diye tabir edilen, aslında tam bir miting alanı. Onu dün sabah saatlerinde olumsuz bir bilgi geri dönüşü oldu. Kısa sürede şehrin biraz kıyısında bir alanda mitingimizi yapacağız. Ama biz bunlara alıştık. Yani birçok ilde, ilçede benzer şeyler başımıza geliyor. Bu tür karşılanmalar yani önce söz verilmesi, mitingde zorluk çıkartılması, takım güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasına alıştık ama bunları aşacağız. CHP bu ve benzeri sorunları aşacak güçte bir partidir" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında yarın saat 13.30da Genç Osman Stadı önünde düzenlenecek miting için Bayburt'ta hazırlıklar başladı. CHP'li milletvekilleri de saha çalışmaları için mitigden 2-3 gün önce Bayburt'a geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Valiliğin istenilen miting alanına izin vermediğini belirterek, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Uzun yıllardır miting yapılmamış Bayburt'ta. 14 yıl sonra ilk mitingimizi, Anadolu mitinglerimizin 10'uncusunu da Bayburt'ta yapıyoruz. Bildiğiniz gibi CHP her haftasonu Anadolu'da bir ilde miting yapıyor. Özellikle Bayburt, Konya, Yozgat gibi CHP'nin geçmişten bu yana çok zayıf olduğu, oyunun artmadığı, küçük bir oranda kalıcılaştığı illerde yapıyoruz. Bayburt, CHP için son seçimlere baktığımızda yüzde 6 oy almışız son il genel meclis seçimlerinde. 2 bin 900'e yakın bir seçmene tekabül ediyor. Yarın meydanda 10 bine yakın vatandaşı bekliyoruz. Bayburt'un en işlek caddesindeyiz. Biraz esnafı dolaştık. Vatandaşla sohbet ettik. Özellikle işsizlik ve göç Bayburt'u bayağı etkilemiş. İnsanlar umutsuz; 'AK Parti bu şehre hiçbir şey vermedi. Biz her şeyimizi verdik. Her seçimde oy verdik ama onlardan hiçbir şey almadık, alamadık. MHP de keza öyle. CHP'yi deneyeceğiz' diyorlar seçmen, vatandaş, esnaf. Bunu biz de mutlulukla görüyoruz. Yarın Genel Başkanımız saat 13.30'da burada olacak. Bayburtlulara seslenecek. Bayburtlular; CHP ve Genel Başkanımızı bekliyorlar.

Maalesef bize önceden söz verilen yer şehrin merkezinde meydan diye tabir edilen, aslında tam bir miting alanı. Onu dün sabah saatlerinde olumsuz bir bilgi geri dönüşü oldu. Kısa sürede şehrin biraz kıyısında bir alanda mitingimizi yapacağız. Ama biz bunlara alıştık. Yani birçok ilde, ilçede benzer şeyler başımıza geliyor. Vali Bey'in kişisel takdiri değil, kuşkusuz biliyoruz, farkındayız. Aslında Bayburtlular, hem belediye başkanımız, hem sayın valimiz bizi çok saygılı karşıladılar. Bir olumsuz bir şey yok ama miting yeriyle ilgili bir sıkıntı yaşadık. Onu da hızlıca çözdük. Şehrin biraz kıyısında da olsa bir alanda mitingimizi yapacağız. Bunu sorun etmiyoruz. Bu genel bir sorunumuz. İnanıyorum bundan sonra CHP iktidarında; bu tür şeyler hiçbir partiye, hiçbir kesime yaşatılmayacak. Bakın biz Türkiye'nin birinci partisiyiz. Cumhuriyeti kuran partisiyiz. Son seçimlerin birincisiyiz. İlk kurulmuş partiyiz. Türkiye'nin dört bir yanına gidip mitingler yapıyoruz. Bu tür karşılanmalar yani önce söz verilmesi, mitingde zorluk çıkartılması, birtakım güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasına alıştık ama bunları aşacağız. CHP, bu ve benzeri sorunları aşacak güçte bir partidir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Ensar Aytekin, Politika, Bayburt, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Bayburt Mitingi İçin Hazırlıklar Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi
İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti
Gümüşhane’de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti Gümüşhane'de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Emre Mor’dan sürpriz transfer Emre Mor'dan sürpriz transfer
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux’dan dünyaya Gazze çağrısı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'dan dünyaya Gazze çağrısı
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı

16:03
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
15:30
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan’a kaçtı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
22:49
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
22:35
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
22:32
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
21:59
ABD İç Güvenlik Bakanı’na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
ABD İç Güvenlik Bakanı'na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
21:54
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe’yi sildi Takımdan ayrılmak istiyor
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor
21:30
Beşiktaş’ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
Beşiktaş'ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
21:22
Hindistan’ın ardından bir uçak kazası da ABD’de: Yolcu uçağı pistten çıktı
Hindistan'ın ardından bir uçak kazası da ABD'de: Yolcu uçağı pistten çıktı
20:55
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
20:52
Fenerbahçe’nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray’a imza attı
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı
20:28
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı
Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 16:55:20. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'nin Bayburt Mitingi İçin Hazırlıklar Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.