CHP'nin Bayburt Mitingi İçin Hazırlıklar Başladı

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Dursun ALKAYA

(BAYBURT) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi yarın Bayburt'ta yapılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, miting alanıyla ilgili yaşanan sorunlara ilişkin olarak, "Maalesef bize önceden söz verilen yer şehrin merkezinde meydan diye tabir edilen, aslında tam bir miting alanı. Onu dün sabah saatlerinde olumsuz bir bilgi geri dönüşü oldu. Kısa sürede şehrin biraz kıyısında bir alanda mitingimizi yapacağız. Ama biz bunlara alıştık. Yani birçok ilde, ilçede benzer şeyler başımıza geliyor. Bu tür karşılanmalar yani önce söz verilmesi, mitingde zorluk çıkartılması, takım güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasına alıştık ama bunları aşacağız. CHP bu ve benzeri sorunları aşacak güçte bir partidir" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında yarın saat 13.30da Genç Osman Stadı önünde düzenlenecek miting için Bayburt'ta hazırlıklar başladı. CHP'li milletvekilleri de saha çalışmaları için mitigden 2-3 gün önce Bayburt'a geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Valiliğin istenilen miting alanına izin vermediğini belirterek, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Uzun yıllardır miting yapılmamış Bayburt'ta. 14 yıl sonra ilk mitingimizi, Anadolu mitinglerimizin 10'uncusunu da Bayburt'ta yapıyoruz. Bildiğiniz gibi CHP her haftasonu Anadolu'da bir ilde miting yapıyor. Özellikle Bayburt, Konya, Yozgat gibi CHP'nin geçmişten bu yana çok zayıf olduğu, oyunun artmadığı, küçük bir oranda kalıcılaştığı illerde yapıyoruz. Bayburt, CHP için son seçimlere baktığımızda yüzde 6 oy almışız son il genel meclis seçimlerinde. 2 bin 900'e yakın bir seçmene tekabül ediyor. Yarın meydanda 10 bine yakın vatandaşı bekliyoruz. Bayburt'un en işlek caddesindeyiz. Biraz esnafı dolaştık. Vatandaşla sohbet ettik. Özellikle işsizlik ve göç Bayburt'u bayağı etkilemiş. İnsanlar umutsuz; 'AK Parti bu şehre hiçbir şey vermedi. Biz her şeyimizi verdik. Her seçimde oy verdik ama onlardan hiçbir şey almadık, alamadık. MHP de keza öyle. CHP'yi deneyeceğiz' diyorlar seçmen, vatandaş, esnaf. Bunu biz de mutlulukla görüyoruz. Yarın Genel Başkanımız saat 13.30'da burada olacak. Bayburtlulara seslenecek. Bayburtlular; CHP ve Genel Başkanımızı bekliyorlar.

Maalesef bize önceden söz verilen yer şehrin merkezinde meydan diye tabir edilen, aslında tam bir miting alanı. Onu dün sabah saatlerinde olumsuz bir bilgi geri dönüşü oldu. Kısa sürede şehrin biraz kıyısında bir alanda mitingimizi yapacağız. Ama biz bunlara alıştık. Yani birçok ilde, ilçede benzer şeyler başımıza geliyor. Vali Bey'in kişisel takdiri değil, kuşkusuz biliyoruz, farkındayız. Aslında Bayburtlular, hem belediye başkanımız, hem sayın valimiz bizi çok saygılı karşıladılar. Bir olumsuz bir şey yok ama miting yeriyle ilgili bir sıkıntı yaşadık. Onu da hızlıca çözdük. Şehrin biraz kıyısında da olsa bir alanda mitingimizi yapacağız. Bunu sorun etmiyoruz. Bu genel bir sorunumuz. İnanıyorum bundan sonra CHP iktidarında; bu tür şeyler hiçbir partiye, hiçbir kesime yaşatılmayacak. Bakın biz Türkiye'nin birinci partisiyiz. Cumhuriyeti kuran partisiyiz. Son seçimlerin birincisiyiz. İlk kurulmuş partiyiz. Türkiye'nin dört bir yanına gidip mitingler yapıyoruz. Bu tür karşılanmalar yani önce söz verilmesi, mitingde zorluk çıkartılması, birtakım güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasına alıştık ama bunları aşacağız. CHP, bu ve benzeri sorunları aşacak güçte bir partidir."