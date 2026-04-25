CHP\'nin Belediye Başkanları Buluşması... Ayşe Ünlüce: "Bizim Yürüyüşümüz İktidar Yürüyüşüdür"

(ANKARA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bizim yürüyüşümüz sıradan bir yürüyüş değildir. Bu, iktidar yürüyüşüdür. Ancak bu iktidar, öfkenin değil, adaletin iktidarı olacak. Korkunun değil, özgürlüğün iktidarı olacak. Biz bu ülkenin yarınlarına inanıyoruz. Biz bu ülkenin insanına inanıyoruz" dedi.

CHP Belediye Başkanları Buluşması, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde yapıldı. Toplantının ardından Genel Başkan Özel'den önce bazı belediye başkanları konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yaptığı konuşmada, "Bugün sıradan bir toplantı yapmıyoruz. Milletimizin helal oylarıyla seçilen dayanışmayı büyütmek, umudu diri tutmak için bir aradayız" dedi.

Halkın 31 Mart seçimlerinde CHP'ye tarihi bir sorumluluk verdiğini söyleyen Ünlüce, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceğini sırtlayacak kadrolar olarak baba ocağında dimdik ayakta durduğumuzu söylemek için bir aradayız. Milletimiz 31 Mart'ta bizi tarihi bir göreve çağırdı. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olduk. Her birimiz halkımızın emanetini büyük bir sorumlulukla omuzladık. Gece gündüz, yaz kış, soğuk sıcak demeden çalıştık. Halkçı, sosyal belediyecilikle milletimizle kucaklaştık. Halkın belediyeleri olarak hizmeti siyasetten de üstün gördük. Neler yaşamadık ki? Ekonomik zorluklar, siyasi baskılar, soruşturmalar, gözaltılar, tutuklamalar."

Bizlerin de birer ailesi olduğunu, çocukları olduğunu unutarak sayısız iftiralar attılar. Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durubay başkanlarımızla bazı hikayelerimiz yarım kaldı. Bir sözümüz de burada onlara olsun. Bu karanlık bitecek, bu millet gülecek.

"Sosyal belediyecilik anlayışında yeni bir çığır açtık"

Seçimlerin üzerinden 2 yılı aşkın bir zaman geçti. Memleketin dört bir köşesinde çocuklar, kadınlar, gençler, emekçilerle hep kol kolayız. Sosyal belediyecilik anlayışında yeni bir çığır açtık. Belediyeciliği yalnız yol yapmak, altyapı olarak görmedik. İnsana dokunduk, hayatı kolaylaştırdık, adaleti ve eşitliği her mahalleye, her sokağa, her caddeye yaydık. Her projemizi halkımızla birlikte oluşturduk. Bir çocuğun mutluluğu, bir gencin umudu, bir kadının özgürlüğü, bir çiftçinin emeği, bir emeklinin tebessümü olduk.

Bizim yürüyüşümüz sıradan bir yürüyüş değildir. Bu, iktidar yürüyüşüdür. Ancak bu iktidar, öfkenin değil, adaletin iktidarı olacak. Korkunun değil, özgürlüğün iktidarı olacak. Biz bu ülkenin yarınlarına inanıyoruz. Biz bu ülkenin insanına inanıyoruz. Biz bu ülkenin zengin kaynaklarına inanıyoruz.

Partimiz bu toprakların en köklü, en kapsayıcı siyasi geleneğidir. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin de millet egemenliğinin de yegane temsilcisidir. Genel Başkanımız Özgür Özel'in siyasette kadın temsiliyetini artırma çabası çok önemlidir. Parti yönetiminde, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde, yerel yönetimlerde, kısacası kadınlar her yerde. Tüzük Kurultayı'mızın ardından yüzde 33 olan kota kademeli olarak önce yüzde 40'a, sonra da yüzde 50'ye yükselecek. Kadınların söz sahibi olması demek daha adil, daha şeffaf ve daha kapsayıcı bir yönetim demek. Şehirlerimiz kadınlarla yükselecek. Ülkemiz kadınlarla refaha ulaşacak, demokrasi ve adalet kadınlarla inşa edilecek.

"Yolumuz hiç kolay değil, dikensiz gül bahçesi hiç değil"

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında milletimizin umuda, güvene, adil bir yönetime ihtiyacı var. Bu ülkenin artık kutuplaşmaya değil, kardeşliğe, birliğe ihtiyacı var. Yoksullaştıran politikalara değil, adil paylaşıma ihtiyacı var. Kamucu eğitim, sağlık, sosyal politikalara ihtiyacı var. Karanlığa değil, aydınlığa ihtiyacı var. Hava gibi, su gibi adalete ihtiyacı var. İşte bu umudu büyütecek olan halkçı başkanlar olarak bizler karşınızdayız, huzurunuzdayız.

Şehirlerimizde uyguladığımız sosyal, halkçı ve ilerici yerel yönetim anlayışı halkımızdan büyük teveccüh görüyor. Her projemizle şehirlerimize umut olmaya devam edeceğiz. Dirençli siyaset, dirençli demokrasi, dirençli şehirler inşa etmeye devam edeceğiz. Biliyoruz, yolumuz uzun, yolumuz meşakkatli. Yolumuz hiç kolay değil, dikensiz gül bahçesi hiç değil. Ancak arkamızda anaların duası, babaların desteği, gençlerin azmi, milletimizin kendisi var. Zor olacak ama olacak. Yaşasın demokrasi mücadelemiz, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Hep birlikte başaracağız."