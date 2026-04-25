CHP'nin Belediye Başkanları Buluşması Başladı

(ANKARA) - CHP'li Belediye Başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Ankara'da bir araya geldi. Büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve büyükşehirlerin ilçe belediye başkanlarıyla ayrı ayrı yapılacak beş oturumda CHP'li belediyelere yönelik yapılan operasyonlara karşı yol haritası belirlenecek. Toplantının ardından CHP lideri Özel, alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.

CHP'li belediyelere artan operasyonlar ve son olarak Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıyla partinin tutumunun yeniden ele alınması konusunda çağrılar yapılmış, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın "Her gün bir operasyonla uyanıyoruz. Bunu seyredemeyiz. Bütün belediye başkanlarımız artık tedirgin. Topluca bir karar almamız ve bu kararı tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

Bu çağrıların ardından operayonlara ilişkin yeni yol haritasını belirlemek için CHP'li büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve büyükşehirlerin ilçe belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında saat 11.00'de Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantılar beş farklı oturumda şeklinde katlarda bulunan salonlarda yapılacak. Operasyonlara karşı yol haritasının konuşulacağı toplantıların ardından, saat 15.00'te CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın 600 kişilik salonda kapanış konuşması yapacak. Özgür Özel de bu konuşmaların ardından alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak.

Özgür Özel başkanlığında 27 Nisan Pazartesi günü yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında belediye başkanları toplantısının sonuçları değerlendirilecek. Özel'in CHP milletvekilleriyle de gruplar halinde görüşmesi bekleniyor.