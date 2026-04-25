CHP'nin Belediye Başkanları Buluşması... Filiz Ceritoğlu Sengel: "Zafere Adım Adım Gidişimizin Yol Haritasının Üzerinden Geçeceğimizi Düşünüyorum"

25.04.2026 11:08  Güncelleme: 13:15
(ANKARA) - Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Arkamızda kocaman bir millet var ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere vermiş olduğu o feyzle birlikte iktidar yolculuğumuzun ve zafere adım adım gidişimizin yol haritasının da tekrar üzerinden geçeceğimizi düşünüyorum. 19 Mart süreciyle birlikte aslında 31 Mart 2024 süreciyle birlikte iktidar mensuplarının CHP'nin birinci parti olmasını kabul etmemiş olmalarına dair yaşadıklarımız var" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde Belediye Başkanları Buluşması yapılıyor. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Haksız ve hukuksuz bir şekilde devam eden 19 Mart sürecinden bu yana en son olarak da Onursal Adıgüzel'e yapılmış operasyonla birlikte kolonları olmayan bir sistematiğin içerisinde, yargının siyasete bulaştırıldığı bir noktadayız. Bugün belediye başkanlarıyla birlikte uzun soluklu bir toplantı gerçekleştireceğiz ve toplantının sadece operasyonlarla ilgili olacağını da zannetmiyorum."

Çünkü arkamızda kocaman bir millet var ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere vermiş olduğu o feyzle birlikte iktidar yolculuğumuzun ve zafere adım adım gidişimizin yol haritasının da tekrar üzerinden geçeceğimizi düşünüyorum. 19 Mart süreciyle birlikte aslında 31 Mart 2024 süreciyle birlikte iktidar mensuplarının CHP'nin birinci parti olmasını kabul etmemiş olmalarına dair yaşadıklarımız var. Bunlara ilişkin de her şeyi konuşacağımız çok verimli olacğaına inandığımız ve sonuç raporunun da hepimiz için yol gösterici olacağı bir toplantı gerçekleşecek."

Kaynak: ANKA

“Kutsal Banyo“ kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı "Kutsal Banyo" kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
Şehit çocuğunun talebi belediye başkanını duygulandırdı Şehit çocuğunun talebi belediye başkanını duygulandırdı
Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı nezarethanede kalp krizi geçirip öldü Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı; nezarethanede kalp krizi geçirip öldü
Fatma Nur Çelik’in katil zanlısı hakim karşısında Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi Fatma Nur Çelik'in katil zanlısı hakim karşısında! Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi

13:01
Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı
Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı
12:49
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
12:39
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
12:20
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
12:10
Tanju Özcan’ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi
10:59
CHP’li isim yıllar sonra anlattı Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı
CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı
