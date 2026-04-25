CHP'nin Belediye Başkanları Buluşması... Filiz Ceritoğlu Sengel: "Zafere Adım Adım Gidişimizin Yol Haritasının Üzerinden Geçeceğimizi Düşünüyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde Belediye Başkanları Buluşması yapılıyor. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Haksız ve hukuksuz bir şekilde devam eden 19 Mart sürecinden bu yana en son olarak da Onursal Adıgüzel'e yapılmış operasyonla birlikte kolonları olmayan bir sistematiğin içerisinde, yargının siyasete bulaştırıldığı bir noktadayız. Bugün belediye başkanlarıyla birlikte uzun soluklu bir toplantı gerçekleştireceğiz ve toplantının sadece operasyonlarla ilgili olacağını da zannetmiyorum."

Çünkü arkamızda kocaman bir millet var ve 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere vermiş olduğu o feyzle birlikte iktidar yolculuğumuzun ve zafere adım adım gidişimizin yol haritasının da tekrar üzerinden geçeceğimizi düşünüyorum. 19 Mart süreciyle birlikte aslında 31 Mart 2024 süreciyle birlikte iktidar mensuplarının CHP'nin birinci parti olmasını kabul etmemiş olmalarına dair yaşadıklarımız var. Bunlara ilişkin de her şeyi konuşacağımız çok verimli olacğaına inandığımız ve sonuç raporunun da hepimiz için yol gösterici olacağı bir toplantı gerçekleşecek."