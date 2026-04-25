Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'nin Belediye Başkanları Buluşması...Nuri Aslan: "Bu Süreci Siyasi Bir Süreç Olarak Görüyorum Ancak Mücadelemiz Devam Ediyor"

25.04.2026 10:43  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkanları Buluşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Aslan şunları söyledi:

"Bütün belediye başkanlarımız Genel Başkan'ımızın çağrısı üzerine bugün Genel Merkez'imizde. Biz görevimizi yapmaya devam ediyoruz Ekrem İmamoğlu adına. Seçilmiş belediye başkanımız tam 13 aydır tutuklu ve partimiz zor günler geçiriyor. İstanbul ve Türkiye'deki bütün belediyelerde sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelere operasyon yapılmasını etik ve doğru bulmuyorum. Bu süreci siyasi bir süreç olarak görüyorum. Ancak mücadelemiz devam ediyor. Bugün de Genel Başkan'ımızın liderliğinde atılacak adımları görüşeceğiz. Genel Merkez'imizin aldığı karara uyacağız."

Kaynak: ANKA

Nuri Aslan, Operasyon, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 13:16:28. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.