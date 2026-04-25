CHP'nin Belediye Başkanları Buluşması...Nuri Aslan: "Bu Süreci Siyasi Bir Süreç Olarak Görüyorum Ancak Mücadelemiz Devam Ediyor"

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, "İstanbul ve Türkiye'deki bütün belediyelerde sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelere operasyon yapılmasını etik ve doğru bulmuyorum. Bu süreci siyasi bir süreç olarak görüyorum ancak mücadelemiz devam ediyor. Bugün de Genel Başkan'ımızın liderliğinde atılacak adımları görüşeceğiz. Genel Merkez'imizin aldığı karara uyacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkanları Buluşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Aslan şunları söyledi:

"Bütün belediye başkanlarımız Genel Başkan'ımızın çağrısı üzerine bugün Genel Merkez'imizde. Biz görevimizi yapmaya devam ediyoruz Ekrem İmamoğlu adına. Seçilmiş belediye başkanımız tam 13 aydır tutuklu ve partimiz zor günler geçiriyor. İstanbul ve Türkiye'deki bütün belediyelerde sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyelere operasyon yapılmasını etik ve doğru bulmuyorum. Bu süreci siyasi bir süreç olarak görüyorum. Ancak mücadelemiz devam ediyor. Bugün de Genel Başkan'ımızın liderliğinde atılacak adımları görüşeceğiz. Genel Merkez'imizin aldığı karara uyacağız."