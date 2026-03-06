CHP'nin Bolu Mitingi... Ekrem İmamoğlu: Bir Avuç İnsanın İktidarını Tarihe Gömeceğiz

(BOLU)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu partisinin Bolu'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine gönderdiği mesajda, "Bir avuç insanın iktidarını tarihe gömeceğiz ve Türkiye, geçim derdi nedir bilmeyen, gelecekten kaygı duymayan, mutlu ve özgür insanların ülkesi olacak" ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 95'incisi Bolu'da düzenlendi.

Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Marmara Cezaevi'nden mitinge gönderdiği mektubu CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz paylaştı. İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Güzel Bolu'nun koca yürekli, yiğit insanları… Kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, ateş gibi gençler, güler yüzlü çocuklar… Her birinizi saygıyla, sevgiyle, hasretle selamlıyorum, gönülden kucaklıyorum. Mübarek Ramazan'ın içimizi sevgi, sabır ve hoşgörüyle doldurmasını temenni ediyorum. Evlerinize, işlerinize bereket getirmesini diliyorum. Bugün sizlerle buluşmamıza vesile olan, örgütümüzün güçlü ve kararlı duruşunu temsil eden Bolu İl Başkanımız Tahsin Mert Karagöz'e ve onun şahsında tüm örgütümüze verdikleri kararlı mücadele için yürekten teşekkür ediyorum."

"Kendini millete zorla dayatan bir hükümet var iş başında"

Sevgili kardeşlerim; pek çoğumuz, yaşadığımız ya da tanık olduğumuz ihmaller, haksızlıklar karşısında, 'Nerede bu devlet' diye tepki göstermişizdir. Devletimizin hukukun sınırları dışına çıktığını, milletin emrinde olmadığını görürsek; bu durumu sorgular ve itiraz ederiz elbette. Çünkü bizler, bu ülkenin 86 milyon vatandaşı, bu ülkenin, bu devletin sahibiyiz. Millet adına devleti yönetme yetkisini kullananlar hadlerini bilmek, sınırlarına riayet etmek mecburiyetindedir. Maalesef bugün, hukuk dışında hareket etmeyi kural haline getiren, kendini millete zorla dayatan bir hükümet var iş başında. Bu hükümet, kendisini devlet kurumlarından biri olarak değil, devletin ta kendisi olarak görüyor. Yasama, yürütme ve yargıyı, medyayı, tüm toplumsal hayatı kontrol ve tahakküm altında tutmaya çalışıyor.

"Milletin iradesinin kendilerinden başkasına yönelmesini kabullenemiyorlar"

Nihai olarak kontrol ve tahakküm altına almak istedikleri şey, milli iradedir. Bunlar, milletin iradesinin kendilerinden başkasına yönelmesini kabullenemiyorlar. ve milleti baskı altına alabilmek için, milletin seçtiklerine zulmediyorlar. Aylardır bizlere ve şimdi de Tanju Özcan Başkanımıza yapılan budur. Güç ve zenginlik hırsından vicdanını, sağduyusunu yitirmiş bu kötü akıl, bu korkak ruh, bizlerle mertçe yarışmaktan kaçıyor. Kontrol altında tuttuğu yargının arkasına sığınıyor. Boluluların, Tanju Özcan'a dair fikri, kararı nettir. Onu üç dönem milletvekili, iki kez de açık farkla Belediye Başkanı seçtiler. Çünkü ona güveniyorlar. Tanju Başkan'ın, kendisi ya da birileri için değil, sadece millet için çalıştığını biliyorlar, görüyorlar.

"Bu suçsa; Tanju Başkan da suçlu, ben de suçluyum, hepimiz suçluyuz"

Hükümetin herkesi daha yoksul ve güvencesiz hale getiren ekonomi politikalarına karşı, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak, tüm gücümüzle milletimizin yanında oluyoruz. Darda olanın, zorda kalanın, yalnız ve çaresiz hissedenin derdine derman olmak için uğraşıyoruz. Biz aslında sadece görevimizi yapıyoruz ve milletin parasını doğrudan millete veriyoruz. Bu ülkenin çocukları, gençleri en iyi koşullarda eğitim alabilsinler, aileleri bir nebze rahat edebilsin diye kreşler açıyoruz, yurtlar yapıyoruz, burslar veriyoruz. Hem de hiçbir ayrımcılık yapmadan, kimseye farklı bir gözle bakmadan... Bu suçsa; Tanju Başkan da suçlu, ben de suçluyum, hepimiz suçluyuz. Ama bu suç değil. Bu, insana insan olduğu için kıymet vermenin gereği. Bu; vatanını, milletini sevmenin gereği. Bu, vatandaşın hak ve hürriyetlerine saygı duymanın gereği.

"Bir avuç insanın iktidarını tarihe gömeceğiz"

Biz, siyaseti bunun için yapıyoruz. Bu ahlakla, bu sorumlulukla yapmaya da devam edeceğiz. Meydanlarda da zindanlarda da doğruları anlatmaktan, gerçekleri dile getirmekten geri durmayacağız. Bu ülke için başka ne yapabiliriz, hangi projelerle milletimizin ihtiyaç ve taleplerini karşılayabiliriz diye, çalışmaya devam edeceğiz. Herkes için, her yerde adaleti ve hürriyeti sağlayacak politikalar üretmeye devam edeceğiz. Çünkü biz, bu ülkenin geleceğiyiz. 'Biz' derken; herhangi bir kişiyi, bir grubu, bir partiyi kast etmiyorum. Biz; haksızlığa, zorbalığa gelemeyenleriz. Biz, kendisi için ne istiyorsa, başkası için de aynısını isteyenleriz. Biz, 'birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için' duygusuyla yetişmiş, bu ülkenin özgüvenli, cesur, birbirine yürekten bağlı 86 milyon vatandaşıyız. Bir avuç insanın iktidarını tarihe gömeceğiz ve Türkiye, geçim derdi nedir bilmeyen, gelecekten kaygı duymayan, mutlu ve özgür insanların ülkesi olacak. Her şey çok güzel olacak."