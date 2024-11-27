CHP'nin Çayırhan Önergesi Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'nin Çayırhan Önergesi Reddedildi

Geniş Video İzle

TBMM'de CHP'nin Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesini araştırma önergesi reddedildi.

27.11.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin Çayırhan Termik Santrali ve maden sahasının özelleştirilme sürecinde kamu zararı ve çalışan işçilerin hak kayıplarının araştırılmasına ilişkin grup önerisi reddedildi. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, "Bu tesis, Özelleştirme İdaresi'nin raporunda var. Yapısal olarak en nitelikli maden ocağı. Sadece 2022-2023 arasında yüzde 6.3 oranında üretim artışı var. Yenileşme çalışması yapacaksınız, üretim kapasitesi çok yüksek ama burayı satacaksınız. Hangi fiyata satarsanız satın hiçbir şekilde o fiyat kamu zararının önüne geçemez. 80 yıllık Cumhuriyet birikimlerini peşkeş çektikleriniz gibi bunu da peşkeş çekmenin gayreti içerisindesiniz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin Çayırhan Termik Santrali ve maden sahasının özelleştirilme sürecinde kamu zararı ve çalışan işçilerin hak kayıplarının araştırılmasına ilişkin grup önerisi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin gerekçesini açıklayan CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, şunları söyledi:

" Türkiye'de toplumsal muhalefet her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Antalya'da kiracılar isyan halinde, Uzungöl'de HES'e karşı direnenler, atanmayan öğretmenlerin eylemleri ve bir dizi toplumsal muhalefet büyüyerek Türkiye'nin gündemine oturuyor. Aslında bunun işaret fişeği 31 Mart seçimleriydi.

Hemen yakınımızda, Çayırhan'da bir onurlu direniş var. 8 gündür maden emekçileri kendilerini yüzlerce metre yerin altında adeta ölüme terk ettiler. Çok temel haklı gerekçeleri vardı. Bu gerekçelerin başında büyük bir alın teriyle çocuklarına ekmek götürmenin kavgasını veren işçilerin işlerini kaybetmeme kaygısıydı ama onun yanında bir de kamu yararına olan bir tesisin yandaşlara peşkeş çekilmesine karşı bir dik duruş vardı. Burası, bundan önce yapılan özelleştirmeler gibi yandaşlara peşkeş çekilmenin gayreti içerisinde 4 Aralık'ta ihaleye çıkıyor. Bu işçiler günlerdir sendikalarıyla birlikte dertlerini anlatmaya çalıştılar ama iktidar 3 maymunu oynadı; ne duydu ne gördü ne konuştu ve bugünlere gelindi. Bu tesis, sıradan bir tesis değil, 2000 ile 2020 arasında özelleştirilmişti 2020'de özelleştirilme süreci tamamlanınca süratle 2021'de yeniden özelleştirilme kapsamına alındı. Bununla kalınmadı, yine o tarihte bu tesisin yenilenmesi için 100 milyona yakın bir masraf yapıldı. Özelleştirme kararı alınıyor ama bütçeden de 100 milyon lira harcama yapılıyor. Yandaşa peşkeş çekilecek ya, tertemiz bir tesisi yandaşa ihale etmenin gayreti içerisindeler.

"Cumhuriyet birikimlerini peşkeş çektikleriniz gibi bunu da peşkeş çekmenin gayreti içerisindesiniz"

Bu tesis, Özelleştirme İdaresi'nin raporunda var. Yapısal olarak en nitelikli maden ocağı. Bu tesis, her yıl artarak üretimini artıran bir tesis. Sadece 2022-2023 arasında yüzde 6.3 oranında üretim artışı var. Ama bir şey daha var, burada 482 milyon ton rezerv var. İşte birilerinin göz diktiği, iştahını kabartan olay da bu. Siz, yenileşme çalışması yapacaksınız, yapısal olarak en iyi tesis, üretim kapasitesi çok yüksek ama burayı satacaksınız. Hangi fiyata satarsanız satın hiçbir şekilde o fiyat kamu zararının önüne geçemez. Bu tesis, Türkiye'de ilk defa mekanize sistemle üretim yapan tesis. Burası bir okul, burada mühendisler, teknik elemanlar yetişerek Türkiye'nin diğer bölgelerindeki mekanize tesis üretimine geçenlere okul görevi gördü. Niçin satıyorsunuz? 80 yıllık Cumhuriyet birikimlerini peşkeş çektikleriniz gibi bunu da peşkeş çekmenin gayreti içerisindesiniz. 64 milyon dolarlık bir gelir elde ettiniz, nereye gitti bu para? Sattınız, savdınız yine de gözünüz doymadı."

"Piyasa değeri çok daha yüksek olabilecek bir kamu varlığı değerinin altında bir bedelle özel sektöre devrediliyor"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesinin ardından işten çıkarmaların yaşanabileceğine dikkat çekerken, maden sahasının önemine ilişkin şunları söyledi:

"Oluşan kamu zararı ve bu süreçte mağduriyet yaşayan emekçi kardeşlerimizin durumun konuşmamız ve çözmemiz gerekiyor. Özelleştirme politikaları uzun yıllardır tartışmalı bir şekilde uygulanmakta ve ülkemizde kamu kaynaklarının etkin kullanımını tartışmaya açmaktadır. Çayırhan Termik Santrali Türkiye'nin enerji üretiminde önemli bir yere sahip olup bağlı olduğu maden sahası ile birlikte stratejik bir öneme sahiptir. Çayırhan'ın özelleştirme sürecinde piyasa değeri çok daha yüksek olabilecek bir kamu varlığı değerinin altında bir bedelle özel sektöre devrediliyor.

Çayırhan'da çalışan yüzlerce emekçimiz, yıllardır bu santral ve maden sahasında alın teri dökmektedir ancak özelleştirme sürecinde işçilerin hakları ve geleceği göz ardı ediliyor. Özel sektör maliyetleri düşürme adına genellikle ilk adım olarak işçi çıkarma yoluna gidiyor ya da çalışanların hakları budanmakta. Çayırhan örneğinde de bu riskle karşı karşıya işçilerimiz."

"Bu tesisi özel sektöre devrederek enerji sektörüne de darbe vurulmak isteniyor"

Özelleştirmeler nedeniyle Türkiye'nin enerji geçişinde hiçbir zaman kilit ve küresel oyuncu olma fırsatını yakalayamacağını söyleyen İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, işten çıkarmaların yaşanabileceğini belirterek şöyle konuştu:

"AK Parti, 22 yıllık iktidarlarında Cumhuriyetimizin ne kadar yerli ve milli birikimi varsa tümünü elden çıkardı. Şimdi sıra Türkiye'nin 11'inci enerji üretim tesisi olan Çayırhan Termik Santrali ve Linyit İşletmelerinin özelleştirilmesine geldi. Zaten 2022 yılından günümüze kadar 72 milyar doların üzerinde özelleştirme yapılmış, yaklaşık 280 kurum ve kuruluş bu iktidar tarafından satılmıştır. Yetmemiş olacak ki Ankara'nın enerji miktarının çok önemli bir kısmını karşılayan böylesi kritik bir öneme sahip tesise göz diktiler. Bu tesisi özel sektöre devrederek enerji sektörüne de darbe vurulmak isteniyor.

Küresel enerji krizinin yaşandı bu süreçte yaptığınız özelleştirmelerle Türkiye, enerji geçişinde hiçbir zaman kilit ve küresel oyuncu olma fırsatını elde edemeyecektir. Bu girişim bir yandan enerji güvenliğimizi tehlikeye sokarken, aileleri hariç 1300'ü yeraltında 800'ü yer üstünde santralde ve madende çalışan 2 bin 100 işçimizin de işten çıkarılmasına neden olacaktır. Derin yoksulluğun bir dönemde işçilerin iş güvencelerini, sosyal haklarını koruma altına alacak hiçbir madde ihale şartnamesine konmamıştır. Kısa vadede menfaat sağlamak adına işçileri yok sayıyorsunuz."

"İşçi hakları yok sayılacak, işten çıkartmalar başlayacak"

"AKP iktidarı döneminde Türkiye'de yaşanan rantın en önemli ayaklarından birini madencilik faaliyetleri oluşturmaktadır" diyen DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, özelleştirmeye ilişkin şunları söyledi:

"Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin birçoğu ya iktidar mensuplarına ya da iktidar ortaklarına aittir. Yeraltı kaynakları AKP iktidarı döneminde hızla özelleştirilmeye başlandı. Bu alanda çalışan işçilerin hakları, daha fazla kar uğruna daha kısıtlanmış, sömürülmüş ve gasp edilmiştir. Binlerce işçinin işten çıkarılma riski var. Madenciler, özelleştirmeden vazgeçilmediği takdirde açlık grevine başlayacaklarını ifade etmektedir. Özelleştirilmek istenen sadece santral değil, bölgede bulunan tüm madenler ve bu madenlerin işletme ruhsatları dahil tüm taşınır ve taşınmaz malzemeler özelleştirilmek isteniyor. Neredeyse Çayırhan'ın 3'te 2'sini kapsayan bir alandan bahsediyoruz. Özelleştirme hem madencilerini haklarını hem de bölgede halkın çıkarlarını tehdit etmektedir. İşçi hakları yok sayılacak, işten çıkartmalar başlayacaktır."

CHP\'nin Çayırhan Önergesi Reddedildi
Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Milletvekili, Tekin Bingöl, Çayırhan, Ekonomi, Güncel, Bingöl, Enerji, Ankara, Çevre, Maden, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Çayırhan Önergesi Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
21:33 Genel Kurul’da gerginlik: ’Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı’ dedi ortalık karıştı Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı
18:51 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz
09:28 Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
09:27 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 23:23:27. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'nin Çayırhan Önergesi Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.