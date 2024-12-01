CHP'nin Halkın İradesi Toplantısı Eskişehir'de Yapıldı

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(ESKİŞEHİR)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel liderliğinde düzenlenen "Halkın İradesi, Halkın Belediye Başkanları Toplantısı"na katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Birlik ve beraberlik içerisinde demokrasi ve yurttaşlarımızın refahı için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığındaki Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK) Toplantısı'na katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, daha sonra da "Halkın İradesi, Halkın Belediye Başkanları" toplantısına katıldı.

Belediyelerin yerel yönetimlerdeki başarılarını artırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarına daha etkin çözümler sunmak için yapılan çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu toplantıya, toplamda 414 belediye başkanı katıldı.

Eskişehir'de son 25 yılda yapılan sosyal belediyecilik çalışmaları hakkında bilgi veren Ayşe Ünlüce, toplantıda söz alarak yapılan çalışmaları aktardı. Toplantıyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Ünlüce, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in başkanlığında, genel merkezimizde düzenlenen 'Halkın İradesi, Halkın Belediye Başkanları' toplantısında, belediye başkanımızla bir araya geldik. Birlik ve beraberlik içerisinde demokrasi ve yurttaşlarımızın refahı için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.