CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Nermin Yıldırım Kara: "Güzel Bir Kalabalık Vardı"
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Nermin Yıldırım Kara: "Güzel Bir Kalabalık Vardı"

17.01.2026 16:53  Güncelleme: 20:00
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapılan miting, Hatay halkına umut verdi. Genel Başkan Özgür Özel, mitingde Hatay halkının sorunlarına değindi ve katılımcılara teşekkür etti.

(HATAY) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, yoğun yağmura rağmen geniş katılımla gerçekleşen mitingin Hatay halkına umut verdiğini belirterek, Genel Başkan Özgür Özel'e ve katılanlara teşekkür etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 82'ncisi, bugün Hatay'da Defne Çekmece Kavşağı'nda yoğun yağışa rağmen yapıldı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, mitingi şöyle değerlendirdi:

"Çok yağmur vardı. Bir haftadır, 10 gündür hazırlanıyorduk. Sayın Genel Başkanımız geldi, çok mutlu ayrıldı. Güzel bir kalabalık vardı. Hatay'ın her sorununa değindi ve umut oldu. Hatay halkı onu bağrına bastı. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir miting geçti. Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

