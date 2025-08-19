CHP'nin Karabük'te Saha Çalışması

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Karabük'te 3 gün sürecek saha çalışması başlattıklarını bildirdi.

Özcan, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, orman yangınları nedeniyle Karabüklülere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle Bolu Milletvekili Türker Ateş ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özgür Sağlam ile Karabük'te 3 gün sürecek saha çalışması başlattıklarını belirten Özcan, "Öncelikli amacımız Cumhurbaşkanlığı aday ofislerimizin doğru tanıtılmasıdır. Halkımızın ofislerle iş birliği içinde olmasını temin etmektir. İkinci hedefimiz hükümet programıyla ilgili halkın beklentilerini öğrenerek rapor haline getirmek ve genel merkeze sunmaktır. Ayrıca parti programıyla ilgili örgütlerimizle görüşüp rapor hazırlamak çalışmamızın temelini oluşturmaktadır." diye konuştu.

Toplantıya CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve partililer katıldı.

Balkonda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Safranbolu ilçesinde bir dairenin balkonunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sadri Artunç Caddesi'nde boş bir dairenin balkonunda kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, doğal ortamına bırakıldı.