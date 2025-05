CHP'nin Konya'daki Mitingi: Ekrem İmamoğlu'na Destek ve Erken Seçim Çağrısı

(KONYA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, yarın Konya'da gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Ülkemiz artık AKP iktidarı tarafından yönetilemiyor, halk bunu gördü, insanlarımız yoruldu. Emekli geçinemiyor, çiftçi geçinemiyor, çiftçi ektiği her üründen zarar eder hale gelmiş. Öğrenciler yurt sorunu yaşamaya devam ediyor. Yirmi üç senedir iktidardalar, yurt sorunu çözemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız" dedi.

CH'nin yarın düzenlenecek mitingle igili Konya İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Bekir Yaman, mitinglerin özellikle AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerde yapıldığını belirterek, Konyalı vatandaşları mitinge davet etti. Yaman, "İktidarın yolu Konya'dan geçecektir. İktidarı Konya'dan getireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya'da milletvekillerin ilçeleri gezerek hazırlık yaptığını kaydederek, bu süreçte istenmeyen bazı olayların yaşandığını dile getirdi. Milletvekillerinin Konya Valisi'nden iki kez randevu taklebinde bulunduğuun ancak olumlu bir yanıt verilmediğini kaydeden Adem, "Bizim devletin tüm kurumlarına, emniyetine, valisine, kaymakamına, tüm genel müdürlerine, saygımız sonsuzdur. Çünkü devlet çalışanıdır, devlet memurlardır. Bizim onlarla herhangi bir çatışma içinde olmamız söz konusu değildir" ifadelerini kullandı..

Adem, Konya'nın Çumra ilçesinde parti aracına yönelik silahlı saldırıya ilişkin şunları söyledi:

"Dün Çumra'da parti aracımıza, sanayi sitesinden geçerken aciz bir vatandaş çıkarak aracın anonsunu duyduktan sonra, araç dükkanın önünden geçtiği anda çıkarak silahla ateş etmesi ve arkasından küfürlerle hakaret etmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Biz burada kutuplaştırma için değil aksine insanların daha mutlu, barış ve huzur içerisinde yaşamak için mücadele eden bir partiyiz. Arkadaşlarımız da öyledir. Biz şiddete asla geçit vermeyen bir partiyiz. Çünkü bizim kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin lideridir ve bizlere gösterdiği hedef doğrusunda hiç durmadan yürüyeceğimizin sözünü zaten vermiştik. Bu uğurda da tüm vatandaşlarımızın huzur içinde yaşaması için tüm arkadaşlarımız, başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere bütün milletvekillerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın kolları başkanlarımız, kadın kolları genel başkanımız, gençlik kolları başkanlarımız, parti meclis üyeleri hep birlikte büyük bir mücadeleye giriştik.

"Bizim hiçbir şeyden, hiçbir kimseden korkumuz yoktur"

Ülkemiz artık AKP iktidarı tarafından yönetilemiyor. Halk bunu gördü, insanlarımız yoruldu. Emekli geçinemiyor, çiftçi geçinemiyor, çiftçi ektiği her üründen zarar eder hale gelmiş. Öğrenciler yurt sorunu yaşamaya devam ediyor. Yirmi üç senedir iktidardalar, yurt sorunu çözemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ticaretle uğraşanlar banka kredilerinden boynunu kaldıramıyor. Borçlarını ödeyemez hale gelmiş. Küçük KOBİ'ler neredeyse iş yerlerini tasfiye edecek, şirketleri kapatacak hale gelmiş. Böyle bir ortamdayken elbette bizim mücadele etmemiz, her ilde mitingler yapmamız, her partinin olduğu gibi bizim de hakkımız. Bunu engellemeye hiç kimsenin ne gücü yeter, ne kudreti yeter. Bizim hiçbir şeyden, hiçbir kimseden korkumuz yoktur.

Üretilen delillerle, iddialarla, iftiralarla içeride tutulan belediye başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu çıkıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in dediği gibi bu yılın sonunda bu milletin önüne yüreği, cesareti olanlar ilk sandığı koyarlar, orada sonucu hep birlikte görürüz. Biz mücadele etmeye de hazırız., iktidara da hazırız. Bunun için de hiçbir şeyden geri kalmayacağız.

"Broşürlerimiz ve astığımız tabelalar kesiliyor, yırtılıyor, panolar sökülüyor"

Ayrıca Genel Başkanımızın burada yarın gerçekleştireceği Kılıçarslan Kent Meydanı'nda, saat 14.00'da yapacağı mitingin reklamını yaptığı posterlerimiz, broşürlerimiz ve astığımız tabelalar kesiliyor, yırtılıyor, panolar sökülüyor. Bunun da önüne geçilmesini istiyoruz. Emniyetten de bu konuda yardımını diliyoruz. Astığımız afişlerin birçoğu kesildi. Kentin her yerinde bunu yaşadık. Yarınki mitingimiz muhteşem bir miting olacak. Yozgat'ta AKP neyi gördüyse Konya'da bunun daha fazlasını görecek. Çünkü halk artık sizi istemiyor. Bunun gerçeğine varın ve erken seçim sandığını bu yılın sonunda getirin. O zaman daha iyi bir değerlendirmeyi görmüş olacaksınız."