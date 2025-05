CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Bursa'da.

HABER: Mehmet OFLAZ/ KAMERA: Cemal Berk AYTEKİN

(BURSA)- CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, partisinin yarın Bursa'da düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinge ilişkin, "Bu meydan yarın tıklım tıklım dolacak. Hep birlikte buradan demokrasi, adalet ve erken seçim talebimizi haykıracağız" dedi.

CHP'nin yarın Bursa'da gerçekleştireceği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi öncesi CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, mitingin yapılacağı kent meydanında ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Kayışoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan (İBB) 4. dalga operasyona ilişkin şunları söyledi:

"Aslında biz bu süreci daha önce de yaşamıştık. Ergenekon ve Balyoz operasyonları döneminde de her sabah bir dalgayla uyanıyorduk ve o dönemde de gizli tanık beyanları bir takım uydurma delillerle büyük bir algı operasyonu yapılıyordu. Medya organlarında, yandaş medyada çarşaf çarşaf belgeler, tanık ifadeleri vs. yayınlanıyordu ve o dönemde Genelkurmay Başkanı dahi suç örgütü lideri ilan edilmişti ve bu ülkenin vatanseverleri, bu ülkeye iyi bir şekilde hizmet etmek isteyen yurtseverleri her gün gözaltına alınıyordu, tutuklanıyordu. Bugün de benzer bir şeyi yaşıyoruz ama öyle bir şey ki bugün neredeyse delil bile uydurulmuyor. Sadece gizli tanık ifadelerinden bahsediliyor ve tutuklama olayından aylar geçtikten sonra delil bulunmaya çalışılıyor ve gözaltına alınanlara baskı kuruluyor.

Yine aynı yalanlar, yine aynı algılar, yine aynı operasyonlar bu da elbette bir gün çökecek ama bu çökmeden önce hem ülkemizin ekonomisine hem bütün vatandaşlarımıza hangi partiye oy verirse versin büyük bir zarar veriyor ve büyük kayıplara neden oluyor. Bu operasyonun maliyetinin en son 53 milyar dolar olduğu açıklanmıştı. Bugün itibarıyla ne kadar olduğunu bilemiyoruz ama her gün bu maliyeti her birimiz cebimizden ödüyoruz. O yüzden, bu ülkede herkesin can güvenliği için, bu ülkede herkesin mal güvenliği için, bir sabah kalktıklarında diplomalarının iptal edilmemesi için, bir sabah kalktıklarında seçtikleri belediye başkanının görevden alınmaması için, seçme ve seçilme hakkının gerçekten var olması için, bir sabah kalktıklarında dedelerinin babalarının çalışarak biriktirdikleri mal varlıklarına el konulmaması için, hepimizin görüşü, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun, hepimizin adalete, demokrasiye sahip çıkması gerekiyor.

"Bir an evvel sandığın önümüze getirilmesi gerekiyor"

Bugün Bursa'da özellikle çok büyük bir ekonomik krizin yansıması var. 2024 yılında özellikle tekstil Bursa için önemli, bu sektörde 20 bin civarı bizim bildiğimiz, sendikalardan edindiğimiz bilgiler, işçi işten çıkartılmış. Bu sadece kayıtlı olan ve bildiğimiz. Elbette ki bunun dışında birçok işçinin işten çıkarıldığını, işsiz, güçsüz ekmeksiz kaldığını biliyoruz. Bu anlamda sanayi sektörü de Bursa'da çok büyük sıkıntıda, ülkeyi terk ediyorlar, tekstilciler Mısır'a gidiyor. Mobilyacılar büyük kayıplar yaşıyorlar. Şunu söyleyelim, dünyanın mobilya merkezlerinden birisi olan İnegöl İlçemiz, sadece 2024 yılında ihracat kaybı 700 milyon dolar. Bursa'da bütün Türkiye'de yaşandığı gibi, maalesef iuyuşturucu gibi bir takım gençlerin bulaşmasını istemediğimiz şeylerle karşı karşıyayız. Bu konuda da yoğun şekilde şikayetler alıyoruz gittiğimiz yerlerde. Bütün bunların hepsinin tek bir çözümü var. O çözüm de şudur: Bir an evvel sandığın önümüze getirilmesi gerekiyor. Erken seçim olması gerekiyor ve mevcut bütün bu yanlış politikaların değişmesi gerekiyor. 'Ben ekonomiyi bilirim, benden başka kimse hiçbir şeyi bilmez, her şeyi ben atayacağım, ben yöneteceğim, ben karar vereceğim' anlayışının bizi sürüklediği nokta yüksek enflasyon, işsizlik, refah kaybı, yoksullaşma ve adaletsizlik, neticesinde güvencesizlik gençlerimizin duyduğu kaygıdır. Bir an evvel bu süreçten çıkmamız gerekiyor. Bunun için de demokrasiye, adalete hep beraber sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Bunun için de önce 15,5 milyon vatandaşımızın iradesiyle aday olarak belirlenmiş Ekrem İmamoğlu Başkanımızın ve bütün belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın hukuksuz, delilsiz bir şekilde tutuklanmasının artık son bulması, serbest bırakılmaları gerekiyor. Sandığın da milletin önüne getirilmesi gerekiyor. Bu yüzden her hafta sonu bir ilde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bu çağrımızı bir eylem niteliğinde dile getiriyor. Bu pazar günü de Bursa'da, Kent Meydanı'nda olacağız."

Mitinge ilişkin billboardlara partisinin afiş asma talebini TMSF'nin reddetmesine tepki gösteren Kayışoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben eminim bu meydan tıklım tıklım dolucak. Her ne kadar baştan bu mitingin, eylemin duyurusunu yapmamıza engel olunmaya çalışılsa da billboardlara çıkmamız TMSF tarafından baştan engellenmeye çalışılsa da Bursalılar adalete saygılı, Bursalılar demokrasiye saygılıdır. Bursalılar herkesin hakkını, hukukunu savunur. Bilir ki hakkın hukukun olmadığı yerde kimsenin geleceği, kimsenin güvencesi yoktur. O yüzden yarın bu meydan tıklım tıklım dolacak. Hep birlikte buradan demokrasi, adalet ve erken seçim talebimizi haykıracağız."