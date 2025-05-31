CHP'nin "millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi... Mitinge Katılan Vatandaş: Ahtapot Var Ortada, Ahtapotun Ne Olduğunu Bilmiyoruz - Son Dakika
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CHP'nin "millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi... Mitinge Katılan Vatandaş: Ahtapot Var Ortada, Ahtapotun Ne Olduğunu Bilmiyoruz

31.05.2025 18:14  Güncelleme: 21:37
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CHP'nin bugün Düzce'de yaptığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan vatandaş, "Gazeteci çıkıyor bir şeyler anlatıyor. Ortada bir iddianame yok, biz halk olarak hiç bir şey bilmiyoruz. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Her gün yeni bir operasyon oluyor, yeni belediye başkanları içeri alınıyor. Konuyla ilgili en ufak bir açıklama yok. Ahtapot var ortada ahtapotun ne olduğunu bilmiyoruz. Bekliyoruz merakla" dedi.

Haber: İleyda Özmen/Ersen Berk Çelik Kamera: Dursun Alkaya/Berkin Gülsoy

(DÜZCE) - CHP'nin bugün Düzce'de yaptığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan vatandaş, "Gazeteci çıkıyor bir şeyler anlatıyor. Ortada bir iddianame yok, biz halk olarak hiç bir şey bilmiyoruz. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Her gün yeni bir operasyon oluyor, yeni belediye başkanları içeri alınıyor. Konuyla ilgili en ufak bir açıklama yok. Ahtapot var ortada, ahtapotun ne olduğunu bilmiyoruz. Bekliyoruz merakla" dedi.

CHP'nin bugün Düzce'de yaptığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösterdi. Mitingine katılan bir vatandaş, "Kesinlikle hukuksuz. Hukuksuz bir şekilde devam edecek ama bu devran dönecek. Türkiye bir tane savcının elinde değil. Demokrasi gelecek, ülkeye hukuk gelecek, ekonomi gelecek. Başka bir şey yok. Yapılan bütün her şey adaletsizdir. hukuksuzluktur ve bu hukuksuzluk sona erecek. Yapılan her şey siyasidir, Tayyip Erdoğan'ın korkusudur. Başka bir şey yok. Tayyip Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu korkusundan başka hiç bir şey değildir. Bakın burası Düzce, muhafazakar bir yer olmasına rağmen burası bile bütün bu hukuksuzluklara karşı çıkıyor. Millet her şeyin farkında. Sadece sandığı bekliyoruz. AK Parti'nin yaptığı her hukuksuzluk CHP'ye artı yazıyor. Bakın tekrar ediyorum AK Partinin yaptığı bu hukuksuzluk CHP'ye artı olarak yansıyor" dedi.

"İnşallah Ekrem İmamoğlu ile düzelecek bu işler"

Bir başka vatandaş ise, "İnşallah düzelecek, her şey çok güzel olacak" derken bir başka vatandaş ise, "Sandığın erken gelmesini istiyoruz. Artık geçinemiyoruz. Emekli maaşımız yetmiyor. Emekliyim ama kiraya yetmiyor maaşım. Daha ne isteyim bir an önce sandık gelsin. Sandığa kavuşmak istiyoruz. Tek ümidimiz sandık. Yapılan operasyonları hiç iyi görmüyorum. Doğru değil. İçeridekilerin çıkmasını istiyoruz. Haksız yere yatıyorlar. Haksız yere yatıyorlar iyi biliyoruz. İnşallah Ekrem İmamoğlu ile düzelecek bu işler" dedi.

"Bu operasyonlar resmen faşizmdir"

Emekli olduğunu söyleyen bir vatandaş "En önce seçim olması lazım. Bu operasyonlara kesinlikle karşıyım. Bu operasyonlar resmen faşizmdir. Operasyonlar her zaman bize zarar vermiştir. Dolara bakın nereye geldi, enflasyona bakın nereye geldi... Allah yardım etsin başka bir şey demiyorum. En önce erken seçim olsun istiyoruz. Hemen yarın sandık gelsin. Emekliyim ne geçinmesi. Geçim denen bir şey yok. Yalan, kimse geçinemiyor. Hadi babamızdan bize ev kaldı ya kirada olanlar... Allah yardımcıları olsun" diye dert yandı.

"Hükümetin bir an önce CHP'nin yakasından düşmesini istiyorum"

Bir başka vatandaş ise, "Hükümetin bir an önce CHP'nin yakasından düşmesini istiyorum. Tamamen haksız, hukuksuz, adaletsiz... Tamamen ona rakip olduğu için içeride şu anda. Asla adil değil, asla. Kabul etmiyoruz böyle bir şeyi. Bir an önce erken seçim olmasını istiyoruz. Türkiye geneli görüyorsunuz tabloyu, bir an önce erken seçim olmasını istiyoruz" dedi.

"Ahtapot var ortada ahtapotun ne olduğunu bilmiyoruz"

Alana çocuğuyla gelen bir vatandaş ise, "Biz üzgünüz. Ekrem Başkanın haksız yere içerde olduğunu düşünüyoruz. Bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. 7-24 herkes burada. Tüm Türkiye bir an önce Ekrem Başkanın serbest bırakılmasını istiyor. Ortada hiçbir yasal dayanak yok. Sadece bir kaç haber kanalında iddiasız bir şeyler var. Gazeteci çıkıyor bir şeyler anlatıyor. Ortada bir iddianame yok, biz halk olarak hiç bir şey bilmiyoruz. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Her gün yeni bir operasyon oluyor, yeni belediye başkanları içeri alınıyor. Konuyla ilgili en ufak bir açıklama yok. Ahtapot var ortada ahtapotun ne olduğunu bilmiyoruz. Bekliyoruz merakla. Bu ülkede aslında bir erken seçim yapıldı. Belediye başkanlığı seçimi bir erken seçimdi bana göre ama bunun resmi adı yoktu. Bir an önce sandığa gidilmesi gerekiyor. İktidar devleti yönetemez durumda. Tamamen şaşırmış durumdadır. Bir an önce hükümetin değişmesi lazım. Erken seçime gidilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Cumhuriyetle yönetilen bir ülkede özgürlük istiyoruz"

Mitinge katılan bir başka kadın vatandaş ise, "En kısa zamanda gerçeğin anlaşılacağını, hepsinin siyasi olduğunun anlaşılacağını düşünüyorum. Ekrem Başkan suçsuz. Suçsuz ama istedikleri gibi çok fazla talep olduğu için, hepimiz Ekrem Başkancıyız. Onun için siyasi bir içeri alınma var. Buna inanıyoruz. Biz adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz. Burası cumhuriyet. Cumhuriyetle yönetilen bir ülkede özgürlük istiyoruz. Yapılanlar normal değil, bütün insanlara ve hayvanlara özgürlük istiyoruz. Amaç muhalefeti baskı altına almak. CHP çok atak yaptı. Bu onları korkutuyor bence. Ben öyle düşünüyorum halk olarak. Kesinlikle hemen erken seçim olmalı. Erken değil hemen seçim istiyoruz. Kurtuluş bu, kendilerine güveniyorlarsa erken seçime gelsinler. Kurtuluş bu yoksa hiç kimse rahat etmeyecek, huzur bulmayacak. Erken seçim istiyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanı olarak İmamoğlu'nu bekliyoruz"

Genç bir vatandaş ise, "Tabi ki de Ekrem İmamoğlu. Sonuna kadar hak, hukuk, adalet" derken bir başka kadın vatandaş, "Hak, hukuk, adalet. Ekrem Başkanı kurtarmaya geldik. İmamoğlu'nun arkasındayız. Yapılan operasyonları iyi değerlendirmiyoruz. Durmasını istiyoruz. Kurtulmasını istiyoruz. Erken seçim bekliyoruz. Erken seçim bekliyoruz, İmamoğlu'nu bekliyoruz. Cumhurbaşkanı olarak İmamoğlu'nu bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Tayyip Erdoğan çok ayıp etti.  Kendi ayıbı, Türkiye'nin ayıbı"

Bir başka vatandaş ise, "Vatandaş olarak Tayyip Erdoğan çok ayıp etti. Kendi ayıbı, Türkiye'nin ayıbı. Başka bir şey demiyorum. Bir an evvel çözümünü bulsun. Hiç yakışır bir şey değil, gecenin 4'ünde bir eve girip almaları çok ayıp. Yine Türkiye'nin ayıbı diyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Operasyon, Güncel, Hukuk, Düzce, Son Dakika

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