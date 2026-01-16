CHP'den İmamoğlu İçin Özgürlük Mitiği

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(HATAY) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Adaletin tesis edilmediği bir ülkede gerçekten demokrasi olmaz. Ama biz asla bırakmayacağız ve Sayın Başkan'ımız İmamoğlu zindandan çıkana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz" dedi.

CHP, Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingilerinin 82'ncisini yarın Hatay'da yapacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın saat 14.00'te Defne Çekmece Kavşağı'nda (Esentepe–Defne Bulvarı) yapılacak mitingi öncesinde, CHP Hatay milletvekilleri, CHP İl ve İlçe Başkanları ile PM üyeleri, Hatay'ın dört bir yanında bir araya geldikleri vatandaşları mitinge davet etti.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, mitinge hazırlık sürecini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Kara, şöyle konuştu:

"Samandağ'dan Defne'den, Kırıkhan'dan, Reyhanlı'dan, Dörtyol'dan, her yerden inanılmaz bir talep vardı zaten, Sayın Genel Başkan'ımızı burada görmek istiyorlardı. Özellikle rezerv alanlardaki hak ihlalleri, son zamanlarda inanılmaz elektrik kesintileri, barınma krizi, sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığımız tüm sorunları Sayın Genel Başkan'ımız cumartesi günü Defne Meydanı'ndan tüm Türkiye'ye tekrar haykıracak. Çözüm önerilerimizi ifade edeceğiz. Hazırlıklarımızı yaparken gördük ki inanılmaz bir şekilde insanlar, Hatay halkı Genel Başkan'ı çok özlemiş ve büyük bir talep oldu. Çok güzel geri dönüşler aldık. Yarın tüm Türkiye'yi buradan Hatay'ın gerçek yüzünü yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Aralık'tan sonra burada yapıp gittikleri bir günlük lansmandan sonra makyajdan sonra Hatay'ın gerçek durumunu zaten 10 dakika Sayın Genel Başkan veya bir başkası Hatay sokaklarında gezdiğinde gerçek durumu görecek. Ben tekrar söylemek istiyorum Kırıkhan'a özellikle Reyhanlı'ya, Samandağ'a Antakya'ya Defne'ye bir gelsinler, üçüncü yılın sonuna geldiğimizde tekrar 15 gün sonra anma yapacağız, Hatay'ın gerçek durumunu görmelerini istiyoruz buradan."

"Bu bir hukuk garabeti"

Kara, İmamoğlu'na ilişkin de şunları söyledi:

"Söyleyecek gerçekten artık kelime bulamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu haksız hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde Silivri zindanında tutan iktidara buradan onlara zaten söyleyeceğimiz her şeyi söyledik, bu bir zulüm. Diploma davası olsun, İBB'yle ilgili soruşturmalardan dolayı orada bırakılması tamamen bir hukuk garabetidir. Bir an evvel Sayın İmamoğlu'nun, Sayın Zeydan Karalar'ın ve tüm tutuklu belediye başkanlarımızın çıkması için özgürlük mücadelesi için devam ettireceğiz. Bu bir hukuk garabeti. Adaletin tesis edilmediği bir ülkede gerçekten demokrasi olmaz. Ama biz asla bırakmayacağız ve Sayın Başkan'ımız İmamoğlu zindandan çıkana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz"