CHP'den İmamoğlu İçin Özgürlük Mitiği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den İmamoğlu İçin Özgürlük Mitiği

16.01.2026 12:49  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Adaletin tesis edilmediği bir ülkede gerçekten demokrasi olmaz. Ama biz asla bırakmayacağız ve Sayın Başkan'ımız İmamoğlu zindandan çıkana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz" dedi.

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(HATAY) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, "Adaletin tesis edilmediği bir ülkede gerçekten demokrasi olmaz. Ama biz asla bırakmayacağız ve Sayın Başkan'ımız İmamoğlu zindandan çıkana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz" dedi.

CHP, Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingilerinin 82'ncisini yarın Hatay'da yapacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın saat 14.00'te Defne Çekmece Kavşağı'nda (Esentepe–Defne Bulvarı) yapılacak mitingi öncesinde, CHP Hatay milletvekilleri, CHP İl ve İlçe Başkanları ile PM üyeleri, Hatay'ın dört bir yanında bir araya geldikleri vatandaşları mitinge davet etti.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, mitinge hazırlık sürecini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Kara, şöyle konuştu:

"Samandağ'dan Defne'den, Kırıkhan'dan, Reyhanlı'dan, Dörtyol'dan, her yerden inanılmaz bir talep vardı zaten, Sayın Genel Başkan'ımızı burada görmek istiyorlardı. Özellikle rezerv alanlardaki hak ihlalleri, son zamanlarda inanılmaz elektrik kesintileri, barınma krizi, sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığımız tüm sorunları Sayın Genel Başkan'ımız cumartesi günü Defne Meydanı'ndan tüm Türkiye'ye tekrar haykıracak. Çözüm önerilerimizi ifade edeceğiz. Hazırlıklarımızı yaparken gördük ki inanılmaz bir şekilde insanlar, Hatay halkı Genel Başkan'ı çok özlemiş ve büyük bir talep oldu. Çok güzel geri dönüşler aldık. Yarın tüm Türkiye'yi buradan Hatay'ın gerçek yüzünü yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Aralık'tan sonra burada yapıp gittikleri bir günlük lansmandan sonra makyajdan sonra Hatay'ın gerçek durumunu zaten 10 dakika Sayın Genel Başkan veya bir başkası Hatay sokaklarında gezdiğinde gerçek durumu görecek. Ben tekrar söylemek istiyorum Kırıkhan'a özellikle Reyhanlı'ya, Samandağ'a Antakya'ya Defne'ye bir gelsinler, üçüncü yılın sonuna geldiğimizde tekrar 15 gün sonra anma yapacağız, Hatay'ın gerçek durumunu görmelerini istiyoruz buradan."

"Bu bir hukuk garabeti"

Kara, İmamoğlu'na ilişkin de şunları söyledi:

"Söyleyecek gerçekten artık kelime bulamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu haksız hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde Silivri zindanında tutan iktidara buradan onlara zaten söyleyeceğimiz her şeyi söyledik, bu bir zulüm. Diploma davası olsun, İBB'yle ilgili  soruşturmalardan dolayı orada bırakılması tamamen bir hukuk garabetidir. Bir an evvel Sayın İmamoğlu'nun, Sayın Zeydan Karalar'ın ve tüm tutuklu belediye başkanlarımızın çıkması için özgürlük mücadelesi için devam ettireceğiz. Bu bir hukuk garabeti. Adaletin tesis edilmediği bir ülkede gerçekten demokrasi olmaz. Ama biz asla bırakmayacağız ve Sayın Başkan'ımız İmamoğlu zindandan çıkana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz"

Kaynak: ANKA

Nermin Yıldırım Kara, Yerel Haberler, Milletvekili, Demokrasi, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den İmamoğlu İçin Özgürlük Mitiği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Tanınmış avukat Ali Aydın’ı başını taşla ezerek öldüren caniden korkunç sözler Tanınmış avukat Ali Aydın'ı başını taşla ezerek öldüren caniden korkunç sözler
Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir 3 günlük grev kararı aldılar Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! 3 günlük grev kararı aldılar

12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:32
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
10:53
Derya Çayırgan’ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 13:00:43. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'den İmamoğlu İçin Özgürlük Mitiği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.