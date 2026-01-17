CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi.... Özgür Özel: "Emekli Maaşını 20 Bin Liradan 28 Bine Çıkarmak Muhalefetin Elinde"

Haber: Mehmet OFLAZ- Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşlarının "sefalet ücreti" olduğunu, önümüzdeki hafta Meclis'te iyileştirme önergesi vereceklerini belirterek, "Bu kez CHP, DEM, Yeni Yol ve MHP toplandığında 300'den fazla. Yani 20 bin lirayı örneğin bir asgari ücrete 28 bin liraya çıkartmak muhalefetin elinde. Buradan emeklilere sesleniyorum; Meclis'e iyi bakın, o oturumu iyi izleyin. Kim size oy veriyor, kim yanınızda duruyor kim oy vermiyor görün. Emekliye oy vermeyene artık Hatay'da selam vermeyin" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 82'ncisi bugün Hatay'da Defne Çekmece Kavşağı'nda yapıldı. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

"Partimiz 10 gündür emekliler için Meclis'i terk etmiyor, Meclis'te emekliler için eylem yapıyor. 18 bin 975 getirmişler, 'olmaz' dedik eyleme geçtik bin 62 lira daha verdiler. '20 bin lirayla geçinirler' diyorlar. Buradan bütün partilere bir kez daha samimi çağrımı yapıyorum; bugün emekliye verilen bu 20 bin liraya CHP, DEM Parti, Yeni Yol 'sefalet ücreti' diyor, en nihayetinde Sayın Bahçeli de 'sefalet ücreti' dedi. Önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülürken iyileştirme önergesi vereceğiz. Biz bütün milletvekillerimizle orada olacağız. AK Parti ve MHP toplamda 300'den fazla, her şeyi engelliyorlar. Ama bu kez CHP, DEM, Yeni Yol ve MHP toplandığında 300'den fazla. Yani 20 bin lirayı örneğin bir asgari ücrete 28 bin liraya çıkartmak muhalefetin elinde. Buradan emeklilere sesleniyorum; Meclis'e iyi bakın, o oturumu iyi izleyin. Kim size oy veriyor, kim yanınızda duruyor kim oy vermiyor görün. Emekliye oy vermeyene artık Hatay'da selam vermeyin.

"O gün biz o darbeye direndik ama yargıya da güven yüzde 20'ye düştü"

19 Mart, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanına, iktidarına yapılmış bir darbe girişimidir.19 Mart, seçme iradesine yapılmış bir darbe girişimidir. O gün Saraçhane'ye doğru giderken bir çağrı yaptık ve 'ne olacaksa bugün olacak' dedik. O gün tarihi yarımadaya varılmasın diye otobüsleri, metroları durdurdular, vapurları bağladılar ama CHP'yle dayanışmaya gelen İstanbul'un demokratlarına ve seçtiğine, sandığına sahip çıkan İstanbullulara engel olamadılar. O gün biz o darbeye direndik ama yargıya da güven yüzde 20'ye düştü. Tayyip Erdoğan karşısına çıkan adayla mertçe yarışmak yerine onun adaylığına engel olmayı seçince 160 milyar doları bulan bir zararla karşılaştık. Merkez Bankası 60 milyar dolar sattı, borsa çöktü, faizler arttı. Yüzde 15 olarak beklenen enflasyon yüzde 31'lere çıktığı için hayat olması gerekenden iki kat fazla pahalılaştı. Bu şartlar altında herkese para bulanlar emekliye, emekçiye, çiftçiye ve Hatay'ın esnafına, mağduruna para bulamamaya başladılar. Bunun için emeklilerle birlikte meydanlardayız.

Devletin bu kadar acının üzerine hala daha gelip de burada Hatay'ı rezerv alanla üzmesine, mücbir sebebi kaldırıp vergi istemesine, senet imzalatmasına, parayla deprem konutlarına hayır diyoruz. CHP olarak size şunu söylemek isteriz; şartlar ne olursa olsun ne sizden ne mücadeleden vazgeçmeyiz. Algı operasyonlarına sizi teslim etmeyiz. Drondan bakınca evler bitmiş, inince iki tarafına branda germiş. Drondan bakınca köprü olmuş, aşağı inince ön tarafı brandadan olmuş. Bunlara isyanınızı anlıyorum. Konteyner kentlerdeki isyanı duyuyorum, Şubat ayının ilk haftası boyunca tüm deprem illerinde CHP'nin milletvekilleri, gölge bakanları, grup başkanvekilleri ve genel başkanı olarak sizinle birlikte olacağız. Ne 6 Şubat'ı ne Hatay'ı asla unutturmayacağız."

