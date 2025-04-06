CHP'nin Olağanüstü Kurultayı Başladı, Edirne Belediye Başkanı Destek Verdi

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Eylem Ladin Değer

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, " Türkiye'de daha güzel şeylerin olabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok güçlenmesi gerekiyor. Bugün de o gücü bu salon, daha sonra mitingde bütün vatandaşlarımız hissedecek" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kurultaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Akın, "Bu dayanışmayla bu kurultaydan güçlü bir şekilde çıkacağız. Herkes çok heyecanlı, bu bizi dayanışma ruhuyla daha çok güçlendirecek. Biz de heyecanlıyız ve genel başkanımızın yanındayız. Türkiye'de daha güzel şeylerin olabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok güçlenmesi gerekiyor. Bugün de o gücü bu salon, daha sonra mitingde bütün vatandaşlarımız hissedecek" ifadelerini kullandı.

Akın, İmamoğlu'nun delegelere ilettiği mesajına ilişkin, "Sayın Başkan için çok üzgünüz ama ben Edirne adına çok mutluyum. Edirne en yüksek oy oranını çıkaran şehir oldu. Biz bütün Edirneli hemşehrilerimizle Ekrem Başkan'ımızın yanındayız. Bu hukuksuzluğun en kısa süre içerisinde sona ereceğini ve bunun sona ermesi için de elimizden gelen her şeyi yapacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.