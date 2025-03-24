CHP'nin Ön Seçiminde Ekrem İmamoğlu'na 54 Bin 654 Oy Çıktı - Son Dakika
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CHP'nin Ön Seçiminde Ekrem İmamoğlu'na 54 Bin 654 Oy Çıktı

Antalya'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimde Ekrem İmamoğlu, toplam 54 bin 654 oy aldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, demokrasi mücadelesinin süreceğini vurguladı.

24.03.2025 14:26  Güncelleme: 15:40
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(ANTALYA)- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimde Ekrem İmamoğlu'na toplam 54 bin 654 oy çıktığını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Bugünkü mücadele daha başlangıç. Ekrem Başkanı Cumhurbaşkanı yapana kadar devam edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için hazırladığı üye sandıkları ile tüm vatandaşların oy kullanabileceği "dayanışma" sandıkları tüm Türkiye'de 23 Mart günü saat 08.00'de açıldı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Tüm Türkiye'de ve Antalya'nın çeşitli noktalarında kurulan sandıkların Konyaaltı'ndaki adresi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi oldu. Vatandaşlar, ön seçime yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca merkezden ayrılmayan ve vatandaşlarla iletişim halinde olan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan oyunu, eşi Demet Ayne Kotan ve oğlu Canali Kotan ile kullandı. Kotan ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e de oy kullanırken eşlik etti.

"Bizim mücadelemiz burada bitmeyecek"

Demokrasiye sahip çıkan herkesle gurur duyduğunu ifade eden Başkan Kotan, "Sabahtan akşama kadar özveriyle çalışarak bu süreci mükemmel bir şekilde tamamladık. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başında görev yapan tüm emekçilere, sandık görevlilerine, Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz'e, Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslı Tazegül'e, Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Koçak'a teşekkür ediyorum" dedi.

Dayanışma ruhunun geleceğe olan inançlarını güçlendirdiğini vurgulayan Kotan, "Bizim mücadelemiz burada bitmeyecek. Demokrasiye, adalete ve halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplam 54 bin 654 oy aldı

Ön seçimde saat 17.00 olarak açıklanan sandık kapanışı, yaşanan yoğunlukla beraber 19.00 olarak güncellendi. Sandıkların kapanmasıyla sayılan oylar sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 128 bin 269 seçmene sahip Konyaaltı'ndan, 49 bin 262'si dayanışma oyu ve 5 bin 392'si parti üyesi olmak üzere toplam 54 bin 654 oy aldı. Başkan Cem Kotan, sonuçların ardından sosyal medya hesabından tüm Konyaaltı halkına teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin Ön Seçiminde Ekrem İmamoğlu'na 54 Bin 654 Oy Çıktı - Son Dakika

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