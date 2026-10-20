CHP\'nin staj ve çıraklık mağduriyeti önergesi TBMM Genel Kurulu\'nda reddedildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin staj ve çıraklık dönemindeki sigorta başlangıçlarının emeklilikte geçerli sayılmamasından kaynaklanan mağduriyetlerin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırması önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanarak partilerin grup önerilerini görüştü.

CHP, "mesleki eğitimleri sırasında stajyer, aday çırak veya çırak olarak fiilen çalışan, adlarına sigorta bildirimi yapılmasına rağmen bu dönemlerdeki sigorta başlangıçları uzun vadeli sigorta kolları bakımından ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmeyen yurttaşların yaşadığı sosyal güvenlik ve emeklilik mağduriyetlerinin tüm boyutlarıyla araştırılması" amacıyla Meclis araştırması önergesi verdi.

CHP Grubu adına önerge üzerine konuşan Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Talebimiz açık: Staj ve çıraklık başlangıcı 4/A kapsamında sigorta başlangıcı olarak kabul edilmelidir çünkü emeğin ilk günü aynı zamanda ilk sigorta günüdür. Çocuk yaşta başlayan emek, emeklilikle karşılık bulmalıdır. Açık konuşayım: Biz çocukların yerinin tezgah başı değil okul sırası olduğunu savunuyoruz ama yanlış, bugün 'MESEM' adıyla sürüyor. Meslek öğrensinler, evet ama meslek öğrenirken de canlarını vermesinler. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2025 yılından bugüne kadar MESEM'lerde 10 bine yakın iş kazası olmuş, 37 öğrenci hayatını kaybetmiştir. Bu evlatlarımızın 28'i 14 yaşından da daha küçüktür. İş güvenliği sağlanmadan hiçbir çocuk hiçbir iş yerine gönderilmemeli, denetim yapılmalı, sorumlular hesap vermelidir" dedi.

"455 BİN YURTTAŞIN BİRİKİMİ BİR GECEDE KAYBOLDU"

Kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere de değinen Dinçer, yüz milyarlarca liralık bir vurgunun yaşandığını ve yüz binlerce yurttaşın birikiminin kaybolduğunu savundu. Dinçer, fonlardan elde edilen kazançlarla çırakların yasal ücretlerini karşılaştırarak, "Şimdi aynı ülkenin öbür yüzüne bakalım. Yüz milyarlarca liralık bir vurgun bu milletin gözü önünde yaşandı, 455 bin yurttaşın birikimi bir gecede kayboldu. Adalet Bakanı açıkladı: 3 fondan 214 kişi ve şirket 187 milyar 653 milyon lira kazanmış. Yani bu kişilere tasfiyeden önce, dört günde haber uçurulmuş. Listedeki 141 kişinin ortalama kazancı 714 milyon lira. Bugün bir çırağın yasal ücreti ise sadece ve sadece bin .422 lira. Bir yanda 11 yaşında üç kuruş için tezgaha gönderilen çocuklar, bir yanda ise kaçırılan servetler; bir yanda kırk yıldır meydanlarda, sosyal medyada hak arayan, hak ararken gözaltına alınan yurttaşlar, bir yanda da 'Fon skandalını Mecliste araştırmaya bile gerek yok' diyen bir iktidar" değerlendirmesinde bulundu.

"KABAHAT SİYASET KURUMUNDA"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 3 Ekim'de CHP Genel Merkezi'nde staj ve çıraklık mağdurlarıyla yaptığı görüşmeyi hatırlatan Dinçer, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, çok net konuştu: 'Kırk yıldır çözülemiyorsa kabahat sizde değil siyaset kurumunda' dedi. Ben de buradan ekliyorum, kabahat o kırk yılın yirmi beş yılında bu ülkeyi yöneten AKP iktidarındadır. Kırk yıl önce tezgaha gönderilen çocuklar için şimdi bu kürsüden bir kez daha söylüyorum: Çocuk yaşta başlayan emek, emeklilikle karşılık bulmalıdır, erken başlayan emek emeklilikte karşılık bulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Önerge üzerine değerlendirmelerin ardından yapılan oylamada, önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.