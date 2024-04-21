10.00 - CHP'nin "Yerel Yönetimler Çalıştayı", Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla çalışmalarını tamamlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)
13.00- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'ncisi düzenlenen Maraton İzmir koşusunun ödül töreni yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
(13.00) - 10 Ekim Barış Derneği, Ankara Mülkiyeliler Birliği Oral Sander Salonu'nda "Adalet Buluşması" toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)
(14.30) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Vild Merzuk ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ/CANLI-İSTANBUL)
(20.00 -20.30) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, TBMM şeref kapısı merdivenlerinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik Konseri" ve tören alanında "mapping, ışık ve lazer gösterisi" yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI-ANKARA)
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Son Dakika › Güncel › CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı tamamlandı - Son Dakika
Qualcomm ve Meta, yapay zeka alanında iş birliği yaparak Qualcomm Snapdragon aracılığıyla mobil ve iş cihazlarına yapay zeka yetenekleri eklemeyi planlıyor. Bu stratejik ortaklık sayesinde Snapdragon'lu ürünlerde Meta Llama 3 modeli kullanılabilecek. Bu iş birliği, cihaz üreticileri, geliştiriciler ve kullanıcıların Llama 3'ün doğal dil işleme ve üretken yapay zeka yeteneklerinden faydalanmasını sağlayacak. Qualcomm, Llama 3'ün Snapdragon işlemcilere entegre edilmesinin bulut tabanlı çözümlere kıyasla daha hızlı ve güvenli bir deneyim sunacağını belirtti. Meta ise Llama 3'ün kıyaslamalarda önemli sonuçlar gösterdiğini ve çok dilli ve çok modlu yeteneklerini genişletmek istediğini ifade etti.
Kadın eleme adaylarına Berna ve Damla'dan sonra Kırmızı Takım'dan bir isim daha katıldı. Nefes kesen mücadele 12-11 Mavi Takım'ın üstünlüğü ile sona erdi. Mavi Takım rahat bir nefes aldı. Berna ile Merve'nin mücadelesinde oyunu kıl payı kaybeden Berna sinir krizi geçirdi. Karşı takımdan Özgür tepki gösterdi. Konsey'de yapılan oylamada Kırmızı Takım'dan en çok oyu alan Aleyna üçüncü gitme adayı oldu. 4. eleme adayı pazartesi günü belli olacak.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, gizlendiği kömürlükte yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor. 65 yaşındaki kadın hükümlü, kenevir ekimi suçundan dolayı cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen ilkokullar arası Akıl ve Zeka Oyunları İlçe turnuvasında öğrenciler büyük gayret sarfetti. Dereceye giren öğrencilere madalya ve ödüller verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dereceye giren öğrencilere başarılar diledi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan operasyonda toprağa gömülü 2 varil içerisinde uyuşturucu madde ile 4 adet kaçak silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şahıs tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Nizip ilçesinde belirlenen adreslere yönelik uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu yaptı. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs yakalandı ve tutuklandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi yeni döneminde ilk toplantısını gerçekleştirdi. CHP Büyükşehir Grup Başkan Vekilliğine yeniden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler seçildi. Mecliste Encümen ve İhtisas Komisyonlarına üye seçimi yapıldı ve 2023 yılı Faaliyet Raporu görüşülerek oylamaya sunuldu. Burhaniye Belediyesi Meclis üyeleri de Büyükşehir Belediyesi Komisyon üyeliklerine seçildi.
38 farklı ülkeden toplam 600 sporcunun mücadele edeceği Türkiye'nin en hızlı uluslararası yol koşusu sertifikasına sahip olan Maraton İzmir'de 5. kez start verildi.
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