CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı tamamlandı - Son Dakika
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CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı tamamlandı

CHP\'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı tamamlandı

CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla tamamlandı.

21.04.2024 09:12  Güncelleme: 09:15
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10.00 - CHP'nin "Yerel Yönetimler Çalıştayı", Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla çalışmalarını tamamlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

13.00- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'ncisi düzenlenen Maraton İzmir koşusunun ödül töreni yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

(13.00) - 10 Ekim Barış Derneği, Ankara Mülkiyeliler Birliği Oral Sander Salonu'nda "Adalet Buluşması" toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

(14.30) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Vild Merzuk ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ/CANLI-İSTANBUL)

(20.00 -20.30) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, TBMM şeref kapısı merdivenlerinde  "23 Nisan Ulusal Egemenlik Konseri"  ve tören alanında "mapping, ışık ve lazer gösterisi" yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI-ANKARA)

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Kaynak: ANKA

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