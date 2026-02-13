CHP'nin Zeytin Kesimi Tartışması

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'nde CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiğine ilişkin görüntülerin basına yansıması üzerine açıklama yaptı.

Güngör, yazılı açıklamasında, bir süredir Milas'taki Akbelen mevkisi üzerinden CHP'nin "çevre hassasiyeti" söylemiyle siyasi bir tutum sergilediğini, bugün ise kendi içinde büyük tutarsızlıkla karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hafta sonu Milas'a geleceğini belirten Güngör, CHP Milas İlçe Başkanı Kılbey'in Menteş Mahallesi'ndeki şahsi arazisinde onlarca asırlık zeytin ağacını kestirdiğine ilişkin görüntülerin basına yansıdığını hatırlattı.

Güngör, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu tablo, karşımızdaki zihniyetin gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etmiştir. Akbelen'de enerji arz güvenliği için yürütülen çalışmaları 'zeytin kıyımı' yaygarasıyla durdurmaya çalışanlar, kendi rantları söz konusu olduğunda zeytin ağaçlarını gözünü kırpmadan kurban edebilmektedir. Vatandaşı galeyana getirip barikatların önüne süren CHP zihniyeti, arka planda kendi ilçe başkanının eliyle zeytin katliamına imza atmaktadır."

CHP için zeytin, sadece siyasi rant devşirebildikleri sürece değerlidir. Kendi mülkiyetlerinde ise zeytin ağacı, iş makinelerinin önünde sadece bir engeldir. Hafta sonu Milas'ta kürsüye çıkacak olan CHP Genel Başkanı'na soruyoruz: Miting alanında ağaçların hakkından bahsederken, hemen birkaç kilometre ötede zeytinleri kökünden söktüren İlçe Başkanı'nızın elindeki zeytin karasını nasıl temizleyeceksiniz? Milas halkının gözünün içine bakarak bu çifte standardı nasıl izah edeceksiniz?"

Kendilerinin "Yaş kesen, baş keser" medeniyetinden gelen bir gelenekle doğayı siyasi malzeme değil, emanet olarak görmeye devam edeceklerini vurgulayan Güngör, "Muğla'nın ve Milas'ın gerçek çevreci dostu aziz milletimizdir. Bu tiyatroya en güzel cevabı yine halkımız verecektir." ifadesini kullandı.