CHP'nin Zeytin Kesimi Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'nin Zeytin Kesimi Tartışması

13.02.2026 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Muğla İl Başkanı Güngör, CHP'ye ait arazide zeytin kesimini eleştirerek çifte standart vurguladı.

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'nde CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiğine ilişkin görüntülerin basına yansıması üzerine açıklama yaptı.

Güngör, yazılı açıklamasında, bir süredir Milas'taki Akbelen mevkisi üzerinden CHP'nin "çevre hassasiyeti" söylemiyle siyasi bir tutum sergilediğini, bugün ise kendi içinde büyük tutarsızlıkla karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hafta sonu Milas'a geleceğini belirten Güngör, CHP Milas İlçe Başkanı Kılbey'in Menteş Mahallesi'ndeki şahsi arazisinde onlarca asırlık zeytin ağacını kestirdiğine ilişkin görüntülerin basına yansıdığını hatırlattı.

Güngör, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu tablo, karşımızdaki zihniyetin gerçek yüzünü bir kez daha deşifre etmiştir. Akbelen'de enerji arz güvenliği için yürütülen çalışmaları 'zeytin kıyımı' yaygarasıyla durdurmaya çalışanlar, kendi rantları söz konusu olduğunda zeytin ağaçlarını gözünü kırpmadan kurban edebilmektedir. Vatandaşı galeyana getirip barikatların önüne süren CHP zihniyeti, arka planda kendi ilçe başkanının eliyle zeytin katliamına imza atmaktadır."

CHP için zeytin, sadece siyasi rant devşirebildikleri sürece değerlidir. Kendi mülkiyetlerinde ise zeytin ağacı, iş makinelerinin önünde sadece bir engeldir. Hafta sonu Milas'ta kürsüye çıkacak olan CHP Genel Başkanı'na soruyoruz: Miting alanında ağaçların hakkından bahsederken, hemen birkaç kilometre ötede zeytinleri kökünden söktüren İlçe Başkanı'nızın elindeki zeytin karasını nasıl temizleyeceksiniz? Milas halkının gözünün içine bakarak bu çifte standardı nasıl izah edeceksiniz?"

Kendilerinin "Yaş kesen, baş keser" medeniyetinden gelen bir gelenekle doğayı siyasi malzeme değil, emanet olarak görmeye devam edeceklerini vurgulayan Güngör, "Muğla'nın ve Milas'ın gerçek çevreci dostu aziz milletimizdir. Bu tiyatroya en güzel cevabı yine halkımız verecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Zeytin, Güncel, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Zeytin Kesimi Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD Sağlık Bakanı Kennedy’den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Bakan Gürlek’in cevap vermek istemediği soru Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru

22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 22:36:39. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'nin Zeytin Kesimi Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.